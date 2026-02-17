Irán y Estados Unidos retoman en Ginebra las negociaciones acerca del programa nuclear y las sanciones

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 9 segundos

Una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos se desarrolla este martes en Ginebra, con la embajada de Omán como sede del encuentro y el sultanato ejerciendo funciones de mediación, según confirmó la emisora estatal iraní.

Las consultas se circunscriben exclusivamente al programa nuclear de Teherán y al posible levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país persa, informó la citada fuente. La delegación iraní defiende la continuidad de su programa de enriquecimiento de uranio, mientras que Washington mantiene su posición de exigir su desmantelamiento.

La representación iraní está encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, e integrada por los viceministros Majid Takht Ravanchi, Kazem Gharibabadi y Hamid Ghanbari, además de un equipo de expertos en asuntos técnicos, legales y económicos. Por la parte estadounidense, según informó la agencia Reuters, participan el enviado especial presidencial Steve Witkoff y el empresario Jared Kushner.

Durante las negociaciones, Teherán ha instado a Washington a levantar la totalidad de las sanciones impuestas, informó la agencia Tasnim. Asimismo, la parte iraní busca abordar cuestiones relativas a la generación de confianza sobre el carácter pacífico de su programa nuclear.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, Pierre Goubet, había confirmado que Omán acogería este nuevo encuentro en territorio suizo. La víspera, Abbas Araghchi sostuvo reuniones preparatorias con su homólogo omaní, Badr al-Busaidi, y con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, para abordar aspectos técnicos de la negociación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su convencimiento de que el liderazgo iraní es consciente de las posibles consecuencias y busca alcanzar un entendimiento con Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció la complejidad de lograr un acuerdo con Teherán, aunque aseguró que su país intentará alcanzarlo en términos que satisfagan sus exigencias.

El senador republicano Lindsay Graham declaró al portal Axios que no existen discrepancias entre Estados Unidos e Israel en relación con las negociaciones con Irán. Según Graham, ambos países mantienen un intercambio regular de información y coordinan plenamente sus acciones en el proceso negociador. El senador adelantó además que Trump adoptará una decisión definitiva sobre un eventual escenario militar en Irán en las próximas semanas, en función de los resultados de las conversaciones.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, aseguró a Al Jazeera que Washington se distancia progresivamente de la opción de un enfrentamiento militar con Teherán.

El portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, subrayó que la composición del equipo negociador refleja la voluntad de su país de mantener conversaciones orientadas a resultados concretos. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, enfatizó que Trump no logrará destruir la República Islámica, del mismo modo que no lo consiguieron sus predecesores.

Según informó la cadena CNN citando fuentes familiarizadas con el proceso, Washington y Teherán podrían abordar la posibilidad de conceder a Estados Unidos acceso preferente a los recursos minerales de Irán. Esta cuestión ya habría sido planteada en contactos previos entre ambas partes el año pasado, y durante 2025 se discutió la opción de otorgar a Washington un acceso especial para el desarrollo de los sectores petrolero, gasístico y de minerales de tierras raras de Irán. Las mismas fuentes indicaron que el tema previsiblemente volverá a ser tratado en esta ronda.

Las cinco rondas de conversaciones nucleares celebradas en 2025 bajo mediación omaní concluyeron sin éxito tras la operación militar israelí contra Irán y los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

El precedente inmediato de esta reunión tuvo lugar el 6 de febrero en Mascate, con las mismas delegaciones encabezadas por Abbas Araghchi y Steve Witkoff. Según reveló Ali Larijani, tras aquella primera ronda Omán hizo de intermediario para transmitir mensajes de Estados Unidos a Irán.

Visitas: 2