Presidente de Brasil comienza viaje hacia India y Corea del Sur

La primera parada del mandatario será en Nueva Delhi, donde permanecerá del 18 al 22 de febrero, en lo que constituirá su cuarta visita a la India y la segunda durante el actual mandato.

El viaje a esa nación asiática tiene lugar después de la visita que realizó a Brasil el primer ministro indio, Narendra Modi, en julio pasado, durante la cumbre de los Brics, y ocurre en un momento en que la asociación estratégica bilateral iniciada en 2006 atraviesa un momento de ascenso, según fuentes gubernamentales.

Durante esa estancia, en la que ambos líderes volverán a encontrarse, se espera la firma de una declaración sobre asociación digital para el futuro y el impulso político a la ampliación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la India.

También se oficializará la extensión de la validez de visas de negocios y turismo de cinco a 10 años entre ambos países.

En su visita a la capital india, Lula asistirá el 19 de febrero en la Cumbre de Inteligencia Artificial, la cual reunirá a representantes de 50 países, en lo que será la primera participación de un mandatario brasileño en una cita de este tipo.

Un día después, el Gobierno del gigante sudamericano organizará en el mismo escenario de la cumbre el evento paralelo “IA para el bien de todos”, con la asistencia de ministros de Ciencia y Tecnología, Educación, Salud y Comunicaciones, entre otras carteras.

Posteriormente, del 22 al 24 de febrero, Lula cumplirá agenda oficial en Seúl por invitación del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para completar su tercera visita a ese país y la primera con carácter de Estado.

En esta ocasión se firmará el Plan de Acción Trienal 2026-2029, orientado a elevar el vínculo bilateral al nivel de asociación estratégica.

Las autoridades brasileñas prevén que el encuentro incentive un nuevo ciclo de inversiones surcoreanas en sectores tecnológicos, agropecuarios, farmacéuticos y de cosméticos.

En ambos destinos, Lula participará además en foros empresariales con paneles dedicados a cuestiones como minerales estratégicos, inteligencia artificial, agronegocio, industrias creativas y transición energética.

En 2025, el comercio entre Brasil y la India superó los 15 mil millones de dólares, mientras que con Corea del Sur alcanzó 10,8 mil millones, cifras que el Gobierno de la nación latinoamericana aspira a ampliar.