IRIB condena el asesinato de ministros yemeníes por Israel

El Servicio Exterior de la Radio y Televisión de Irán asegura que el ataque israelí que mató a varios ministros de Yemen constituye un claro crimen contra la voz de la verdad.

El sábado el Gobierno de Salvación Nacional de Yemen en Saná (capital) informó del martirio del primer ministro yemení, Ahmed Ghaleb al-Rahawi, junto con otros ministros y funcionarios gubernamentales, en un ataque aéreo perpetrado la víspera por el régimen sionista.

Este domingo, el Servicio Exterior de la Organización de Radio y Televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) en un comunicado ha expresado su enérgica condena al ataque israelí que provocó la muerte del primer ministro Ahmed Ghaleb al-Rahawi; el ministro de Información Seyed Hashim Sharaf al-Din, entre otros titulares y funcionarios.

“IRIB condena enérgicamente este crimen de guerra y clara violación de todos los pactos humanos, y advierte a las organizaciones internacionales, foros de derechos humanos y medios libres que el silencio ante tales derramamientos de sangre es un claro ejemplo de complicidad en el crimen”, resalta la nota del conglomerado de medios iranís.

Conforme a la declaración iraní, el régimen sionista llevó a cabo “una agresión ciega y cobarde” que tuvo como blanco una reunión gubernamental. Las balas israelíes apuntaron a los cuerpos del primer ministro y ocho de sus ministros y viceministros, pero “nunca sus pensamientos e ideales”, sostiene.

IRIB elogia al mártir Seyed Hashim Sharaf al-Din destacándolo como el “hijo legítimo de Yemen, guardián de la verdad y abanderado de la voz de los oprimidos” quien utilizó su “pluma como un arma” en el campo de la yihad mediática, defendiendo la verdad frente a la “maquinaria de mentiras sionista”.

“Seyed Hashim no era solo el ministro de información de un gobierno, sino la voz resonante de la voluntad libre de una nación”, resalta el organismo de medios iraníes.

Según el comunicado, Yemen, “tierra de entereza y fe” se mantendrá en pie sobre las ruinas. La sangre de los mártires como Sharaf al-Din hará florecer una “resistencia aún más erguida” y la Umma islámica (comunidad islámica) y los libres del mundo “no olvidarán” esta sangre, sino que la convertirán en una bandera para continuar el camino de la libertad.

El jueves, Israel lanzó 12 ataques aéreos contra diferentes objetivos en Saná, capital yemení. La radio del régimen israelí afirmó que los ataques apuntaron contra edificios donde, supuestamente, funcionarios del movimiento yemení Ansarolá estaban celebrando una reunión.

La Presidencia de la República de Yemen confirmó el sábado que el asesinato de Al-Rahawi y varios de sus ministros en dicha agresión mientras se encontraban en una reunión laboral.

Las autoridades yemeníes han aseverado que Israel pagará alto precio por lo cometido y que este país continuará apoyando a Palestina y su Resistencia hasta su liberación.