Irán, listo para dar “respuesta aplastante” a cualquier ataque de Estados Unidos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 40 segundos

Un militar de alto rango iraní ha advertido de una “respuesta aplastante” a EE.UU. si este comete un nuevo acto de agresión contra el país persa.

En una entrevista televisada emitida la noche del jueves, el excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, Mohsen Rezai, respondió a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, de realizar una ofenisva militar contra la República Islámica en apoyo a los disturbios terroristas acaecidos en los últimos días en el país persa.

“Trump ha dicho que tiene el dedo en el gatillo. Si Dios quiere, le cortaremos ese dedo para que se convierta en una lección en la historia de Estados Unidos”, advirtió el general de división iraní.

Rezai agregó que los estadounidenses estaban esperando que el pueblo iraní realizara manifestaciones para poder lanzar su ataque desde dentro de los disturbios, pero las marchas multitudinarias del lunes en apoyo a la República Islámica frustraron el complot estadounidense contra Irán.

“La situación es crítica, pero nuestras Fuerzas Armadas están preparadas”, aseveró dejando en claro: “nosotros tenemos el dedo en el gatillo”.

El veterano comandante aseveró que todas las guerras, asesinatos y golpes de Estado contra Irán lo empujaron a dar un gran salto en las áreas de inteligencia y seguridad, y agregó que la presión actual contra la República Islámica definitivamente resultaría en avances en los campos de la economía y la tecnología militar.

💥 Irán: EEUU e Israel fomentan disturbios mediante envío de armas y fondos 🗣 El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzade, ha asegurado que EE.UU. e Israel orquestaron los recientes disturbios con el fin de avivar la violencia. 🔗 Nota completa https://t.co/pr35Y0lnYh pic.twitter.com/kwJGNdDYJh — HispanTV (@Nexo_Latino) January 15, 2026

Al respecto, recordó que en el segundo año de la guerra impuesta por el exrégimen baasista de Irak en la década de 1980, las fuerzas iraníes lograron liberar más del 90 por ciento de las áreas ocupadas, entraron en Irak y permanecieron allí hasta el final del conflicto, a pesar de los ruegos de los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética para que se detuvieran, recalcando que la medida creó seguridad en el país durante 40 a 50 años.

“Le aconsejamos que dé un paso atrás y no avance más… No está prestando atención a nuestra moderación y paciencia estratégica pese al daño que nos ha infligido en los últimos 50 años”, expresó Rezai dirigiéndose a Trump, y agregó que “si nos vemos obligados a regresar al período de Defensa Sagrada que experimentamos a partir del segundo año, tengan por seguro que enfrentarán serios problemas”.

Tras destacar la hermandad y amistad de Teherán con todos los países, el titular iraní declaró que las bases estadounidenses en la región están al alcance y se encuentran a la mitad de la distancia entre Irán y los territorios ocupados por Israel. “Sufrirán daños”, declaró al respecto.

Rezai precisó que los iraníes no buscan una guerra, pero si son atacados, todos entrarían en el campo.

A fines de diciembre, algunos comerciantes organizaron protestas pacíficas en diferentes ciudades por cuestiones económicas, pero las manifestaciones se tornaron violentas después de que declaraciones públicas de figuras de los regímenes estadounidense e israelí, amplificadas por medios en idioma persa vinculados a Israel, alentaron el vandalismo y el desorden.

Las autoridades han reconocido la legitimidad de los reclamos económicos y se han comprometido a abordarlos, al tiempo que denuncian a elementos respaldados por el extranjero por explotar las preocupaciones de subsistencia de la población, que están directamente vinculadas a las sanciones unilaterales de Estados Unidos.

🔴 Derrotado en la guerra, enemigo abre nuevo frente: disturbios apoyados por fuerzas extranjeras en Irán 🔺Derrotado en la guerra, el enemigo abre un nuevo frente al fomentar disturbios en Irán, respaldados por fuerzas extranjeras. https://t.co/8UtOfWYtUP pic.twitter.com/YmrjuPnyl5 — HispanTV (@Nexo_Latino) January 12, 2026

Los organismos de seguridad y judiciales dicen que han desmantelado varias células armadas y arrestado a agentes apoyados por el extranjero durante los disturbios terroristas, incluidos agentes de la agencia de espionaje israelí Mossad.

En medio de estos sucesos, Trump instó a los iraníes a “tomar el control” de las instituciones gubernamentales y afirmó que “la ayuda está en camino”, y luego amenazó con operaciones militares contra el país persa.

Los funcionarios y comandantes militares iraníes han respondido enérgicamente, advirtiendo que cualquier agresión contra Irán convertiría las bases y activos estadounidenses en la región en objetivos “legítimos”.

🧐 Opinión: El manual agotado: ¿Cómo EEUU y su aliado sionista han fracasado en desestabilizar Irán? ✔️Por: Mohd Azmi Abdul Hamid LEER ESTE ARTÍCULO https://t.co/GEelm77ZG7 pic.twitter.com/qjViqSjpip — HispanTV (@Nexo_Latino) January 14, 2026

Visitas: 3