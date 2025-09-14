Irak insta a crear alianza islámica tras ataque israelí a Catar

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 3 segundos

El premier iraquí urge la creación de una alianza política, de seguridad y económica entre los países islámicos, tras el ataque israelí a Doha, Catar.

Durante una entrevista con la cadena catarí de noticias Al Jazeera, el primer ministro iraquí, Muhamad Shia al-Sudani describió el bombardeo israelí contra Catar como una violación de las leyes y normas internacionales y una amenaza a la seguridad de la región.

El funcionario iraquí enfatizó que nada impide a los países islámicos crear una fuerza de seguridad conjunta para la defensa colectiva, “Tenemos muchas cartas que podemos usar para enfrentar esta agresión, que no se detendrá en Catar”, destacó.

Una fuente gubernamental informó a la agencia iraquí de noticias Shafaq que Al-Sudani representará a Irak en la cumbre árabe-islámica en Doha del 14 al 15 de septiembre, y señaló que el presidente de facto sirio, Ahmed al-Sharaa, también asistirá.

El 9 de septiembre, Israel llevó a cabo un ataque contra un grupo de altos mandos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, que se habían reunido para abordar la última propuesta de alto el fuego formulado por el presidente de Estados Unidos.

En este sentido, el movimiento palestino confirmó que cinco de sus integrantes perdieron la vida en la ofensiva israelí, entre ellos el hijo del alto líder del movimiento en Gaza, Jalil al-Haya, además de un funcionario de seguridad catarí. Sin embargo, dejó claro que el liderazgo de HAMAS sobrevivió al ataque.