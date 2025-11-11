Investigan a Iniesta por presunto fraude en Perú

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

La leyenda del FC Barcelona, Andrés Iniesta, y su empresa NSN son investigados por la Fiscalía de Perú por su supuesta implicación en una estafa de 600.000 dólares, reportan medios peruanos. Por su parte, el propio exfutbolista y su compañía niegan las acusaciones.

Según la denuncia presentada por la compañía Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversores peruanos, el exfutbolista español habría utilizado su imagen y prestigio para promocionar, a través de sus compañías NSN Barcelona y su filial sudamericana, NSN Sudamérica, varios eventos deportivos y musicales que nunca se realizaron.

Entre ellos estaban el Upa Upa Fest, el partido entre el Cienciano y el Nacional de Quito, el festival K-pop y el partido de fútbol de leyendas entre Perú y España. Solo se llevó a cabo el primero y con grandes pérdidas.

La Fiscalía señala que la filial sudamericana de NSN no rindió cuentas, ni devolvió el dinero a los inversores, y destaca que la empresa fue declarada en quiebra en junio de 2024.

A su vez, Andrés Iniesta y su empresa negaron las acusaciones. Aseguraron que la filial en Perú fue “liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros”.

La compañía también expresó su confianza en que “la Justicia peruana aclare muy pronto esta situación” y advirtió que se reserva el derecho de acudir a los tribunales para proteger su trabajo y su honor.

Visitas: 7