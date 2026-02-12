Intercambia Díaz-Canel con delegación del Comité de Palestina de la ONU

Compartir en

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció este miércoles la alta apreciación de la labor que ha desempeñado el Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, durante un encuentro en el Palacio de la Revolución con una delegación de ese organismo, encabezada por su presidente, el embajador Coly Seck, representante permanente de Senegal ante la ONU.

El jefe de Estado cubano recordó que la Mayor de las Antillas estuvo entre los cofundadores del Comité y subrayó el papel relevante que este desempeña en el sistema de Naciones Unidas y otros espacios multilaterales para mantener viva la atención internacional hacia la situación del pueblo palestino. “Nosotros somos una nación hermana de Palestina”, enfatizó Díaz-Canel, quien reiteró los sentimientos de solidaridad del pueblo cubano hacia la nación árabe.

Por su parte, el embajador Coly Seck agradeció la disposición del mandatario cubano para sostener el encuentro “en medio de tantas ocupaciones” y presentó a los miembros del Buró del Comité que lo acompañaban.

Explicó que este órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU —integrado por 25 Estados miembros y 24 observadores— trabaja con una agenda amplia dentro y fuera de la organización para lograr que Palestina “sea libre y un Estado soberano”.

El Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino fue establecido en 1975 con el mandato de movilizar apoyo internacional hacia una solución pacífica, justa y duradera del conflicto entre Israel y Palestina, basada en la fórmula de dos Estados. Su labor se centra en la promoción del derecho a la libre determinación, la independencia nacional, la soberanía y el retorno de los refugiados.

Cuba, miembro fundador y vicepresidencia del Comité, ha mantenido una posición histórica e invariable en defensa de la causa palestina. Durante el intercambio, el presidente Díaz-Canel reiteró el compromiso de la Isla de contribuir a los esfuerzos internacionales legítimos para poner fin al genocidio que se comete contra ese pueblo.

Participaron por la parte cubana Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido; Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, y Daylenis Moreno Guerra, vicepresidenta del Comité de Palestina y representante permanente alterna de Cuba ante la ONU.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha encabezado personalmente, en cuatro ocasiones, multitudinarias marchas del pueblo cubano para exigir el fin del genocidio en Gaza. También el mandatario, ha recibido en el Palacio de la Revolución a decenas de jóvenes de Gaza y Cisjordania que estudian medicina en la Isla, a los cuales ha llamado hijos del pueblo cubano, que aquí se cuidan porque representan el futuro de ese pueblo. En un mundo que, según sus propias palabras, intenta «borrar el ejemplo» del heroísmo palestino, Díaz-Canel ha utilizado cada espacio —desde la red social X hasta conferencias internacionales— para denunciar que más de cien mil víctimas palestinas no son cifras, sino «sueños rotos», y ha sellado su compromiso con la certeza de que, mientras exista un niño palestino sin escuela o un refugiado sin retorno, la isla mantendrá su histórica demanda: un Estado soberano dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital y el derecho al regreso garantizado.

Junto al embajador Seck estuvieron presentes Penda Naanda, vicepresidenta del Comité y representante permanente de Namibia ante Naciones Unidas; Eleane Yaoska Pichardo Urbina, vicepresidenta del Comité y representante permanente alterna de Nicaragua; Riyad H. Mansour, observador del Buró del Comité y observador permanente del Estado de Palestina ante la ONU; y Ammar Zorba, embajador palestino en Cuba, entre otros representantes.

