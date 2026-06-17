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Inicia Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. /Foto: Estudios Revolución
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Inicia Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

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El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) inició en la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con la presencia de su Buró Político y encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El encuentro evaluará las propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el mandatario en recientes declaraciones a la prensa.

Al iniciar la sesión, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz presentó las propuestas de transformación económica y sociales contenidas en varios ejes.

Inicia Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. /Foto: Estudios Revolución
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