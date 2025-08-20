Inicia este 20 de agosto pago a jubilados en Bandec Cienfuegos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos

Inicia pago de jubilados y pensionados con prioridad y según planificación nacional en las sucursales del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Cienfuegos; este 20 de agosto corresponde al primer día de cobro con acciones satisfactorias a implementarse durante las próximas fechas de pago.

Con horario adelantado, desde las 7:30 a.m., comienza la prestación de servicios en las nueve oficinas de la provincia y con el objetivo de agilizar el acceso para cobrar los beneficiarios, se prioriza la atención en la línea de cajas y cajeros automáticos con la supervisión del trabajador bancario y representante del orden público en el territorio.

Además de cobrar en efectivo, los jubilados y pensionados fueron atendidos en relación a sus necesidades tales como, consultar la mensualidad pagada antes de acceder a la caja, recoger tarjetas previamente solicitadas, asociar Multibancas y asesorar sobre los canales de pagos para efectuar operaciones digitales, así como reimprimir tarjetas deterioradas entre otros trámites.

Este pago de pensión incluye el incremento de la Seguridad Social y para esclarecer de manera presencial las dudas de los clientes, acuden a las sucursales bancarias especialistas del Ministerio de Trabajo en la provincia; el porciento nuevo a cobrar es de las respuestas más esclarecidas en cada caso atendido.

Para comprobar el importe pagado los usuarios que cobran por tarjeta Red pueden consultar el saldo y para mayor precisión consultar las últimas operaciones de la cuenta; estas operaciones pueden ser efectuadas mediante el cajero automático, transfermóvil, enzona, kiosco bandec y la banca telefónica.

El asesoramiento fue bien recibido por quienes acudieron este primer día de pago a las oficinas del Banco de Crédito y Comercio. Como es acostumbrado en los jubilados y pensionados que cobran en Bandec Cienfuegos, durante el calendario de pago se mantiene la atención priorizada a la totalidad de beneficiarios.

Exhortamos a los clientes mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación, de manera presencial y accediendo mediante los perfiles institucionales en las redes sociales; puede comunicar a Bandec Cienfuegos desde Facebook, Telegram, WhatsApp y demás plataformas.

Visitas: 4