India lanza su primera misión espacial para estudiar el Sol

Tras el reciente éxito de su misión a la Luna, India lanzó este sábado su primera misión espacial destinada al estudio del Sol, hecho que supone un nuevo logro para el programa espacial de este país asiático.

De acuerdo a la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO por sus siglas en inglés) el despegue de la sonda Aditya-L1 (Sol, en sánscrito) tuvo lugar a las 11H50 desde el centro de Sriharikota en el estado de Andhra Pradesh.

El jefe del ISRO, Sreedhara Panicker Somanath, indicó desde el centro de control espacial que la sonda Aditya-L1 orbitará durante 16 días la Tierra, para ganar progresivamente velocidad, antes de dirigirse hacia su destino final.

Se espera que la sonda tarde alrededor de cuatro meses para llegar al punto Lagrange (L1), un lugar entre el Sol y la Tierra separado por 1.5 millones de kilómetros del planeta.

Los responsables de la misión solar escogieron el punto L1 por ser gravitacionalmente estable, ya que la atracción del Sol y la Tierra se encuentra en equilibrio facilitando la observación y estudio de la estrella sin verse afectada por eclipses u ocultaciones.

Con esta misión, la India se une a un selecto grupo de países que han enviado sondas para estudiar el Sol, entre ellos China, Estados Unidos, Japón, o la extinta Alemania Occidental, además de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El primer ministro de la India, Narendra Modi, felicitó a los científicos de ISRO por el lanzamiento de la primera misión solar del país y recordó que este nuevo viaje se une al reciente éxito de la misión Chandrayaan-3 hacia la Luna.

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

The launch of Aditya-L1 by PSLV-C57 is accomplished successfully.

The vehicle has placed the satellite precisely into its intended orbit.

India’s first solar observatory has begun its journey to the destination of Sun-Earth L1 point.

— ISRO (@isro) September 2, 2023