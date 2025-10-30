Huracán Melissa se dirige a las Bermudas

Compartir en

El centro del huracán Melissa se espera que pase por el noroeste de las Bermudas hoy en la noche, advirtió un boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El fenómeno meteorológico se está moviendo hacia el norte-noreste cerca de 33 kilómetros por hora (km/h), y se avizora que continúe acelerando hacia el noreste durante los próximos dos días, según indica la trayectoria del pronóstico.

Los vientos máximos sostenidos de Melissa han aumentado a cerca de 165 km/h con ráfagas más altas, agregó el parte.

Un ligero fortalecimiento es posible hoy antes de que el debilitamiento del sistema probablemente comience el viernes.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia fuera hasta 95 kilómetros (km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzan hacia fuera hasta 315 km, mientras que la presión central mínima estimada es de 968 milibares.

Las condiciones de tormenta tropical comenzarán en las Bermudas a última hora de hoy, con condiciones de huracán esperadas allí esta noche.

Entre tanto, los niveles de agua deben continuar disminuyendo hasta la mañana para el sureste de las Bahamas.

Inundaciones costeras por marejada ciclónica son posibles en áreas de vientos en tierra para las Bermudas.

Las marejadas generadas por Melissa continuarán afectando porciones de La Española, Cuba, las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos durante los próximos dos días, y se propagarán hacia las Bermudas a última hora de hoy, causando condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida.

