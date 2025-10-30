UNE pronostica una afectación de 1 172 MW en el horario pico nocturno

Compartir en

La Unión Eléctrica informó en su parte habitual que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este jueves. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 298 MW a las 19:40 horas. Afectados además 653 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 21 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente- Centro fue de 1 352 MWh, con 224 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 050 MW y la demanda 1 910 MW con 850 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1 100 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 de la CTE Santa Cruz, Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 501 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

46 centrales de generación distribuida con 450 MW.

177 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 627 MW.

Para el pico se estima la entrada de 50 MW de generación distribuida que se encuentra fuera por combustible, la unidad 3 de la CTE Carlos M. de Céspedes 158 MW (en proceso de arranque) y la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 90 MW.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1 348 MW y una demanda máxima de 2 450 MW, para un déficit de 1 102 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 172 MW en este horario

