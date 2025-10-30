Cuba activa recuperación para el sistema eléctrico tras paso del huracán Melissa

LEA TAMBIÉN:

Cuba tras el paso del huracán Melissa

El ministro refirió que los 2.415 grupos electrógenos de emergencia ya tienen combustible y que su disponibilidad en hospitales, estaciones de bombeo, centros vitales y centros de comunicaciones aumentó hasta el 84 por ciento.

Por otra parte, valoró que fue eficaz la táctica de cortar preventivamente el trabajo de bloques de generación cuando se presentaban vientos huracanados, lo que evitó perjuicios más graves en la infraestructura.

Subrayó que fue imprescindible tomar la decisión técnica de desconectar el sistema en el oriente para preservar la infraestructura generadora del país entero y asegurar una recuperación más sólida.

De la O Levy explicó que la Unidad 3 de la termoeléctrica Céspedes (ubicada en Cienfuegos, al centro de la nación caribeña), que estaba fuera de servicio, ya ha sido reintegrada al sistema; esto ayudará a reducir la tensión en la red occidental.

De los 52 parques solares fotovoltaicos en la región oriental, únicamente se han reportado daños menores —como la pérdida de cuatro paneles— en Las Tunas, debido a las medidas preventivas que se tomaron.

De la O Levy admitió que, debido a la magnitud de los daños, llevará varios días que el servicio se normalice por completo.

El objetivo principal dentro de las tareas de recuperación, es restablecer la electricidad lo más pronto posible, afirmó el ministro de Energía y Minas de Cuba.