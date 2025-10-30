Cuba activa recuperación para el sistema eléctrico tras paso del huracán Melissa
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 23 segundos
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy comunicó hoy que las líneas de distribución son las que más se han visto afectadas por el huracán Melissa en el sistema eléctrico de las provincias orientales de la isla y adelantó que el programa de recuperación a corto plazo se enfoca en tres tareas: inspección de líneas, tratamiento de aislamientos afectados por la humedad y restauración gradual del suministro.
En una actualización frente al Consejo de Defensa Nacional, De la O Levy aclaró que ya se está llevando a cabo un plan de recuperación con brigadas que han sido enviadas desde Pinar del Río hasta Camagüey para apoyar a los trabajadores eléctricos de las provincias Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.
Asimismo, resaltó que la movilización de personal especializado fue instantánea y enfatizó el compromiso de los propios trabajadores eléctricos del oriente, la mayoría de los cuales fueron impactados por el ciclón, quienes se han sumado en gran número a las tareas de rehabilitación.
LEA TAMBIÉN:
Cuba tras el paso del huracán Melissa
El ministro refirió que los 2.415 grupos electrógenos de emergencia ya tienen combustible y que su disponibilidad en hospitales, estaciones de bombeo, centros vitales y centros de comunicaciones aumentó hasta el 84 por ciento.
Por otra parte, valoró que fue eficaz la táctica de cortar preventivamente el trabajo de bloques de generación cuando se presentaban vientos huracanados, lo que evitó perjuicios más graves en la infraestructura.
Subrayó que fue imprescindible tomar la decisión técnica de desconectar el sistema en el oriente para preservar la infraestructura generadora del país entero y asegurar una recuperación más sólida.
De la O Levy explicó que la Unidad 3 de la termoeléctrica Céspedes (ubicada en Cienfuegos, al centro de la nación caribeña), que estaba fuera de servicio, ya ha sido reintegrada al sistema; esto ayudará a reducir la tensión en la red occidental.
De los 52 parques solares fotovoltaicos en la región oriental, únicamente se han reportado daños menores —como la pérdida de cuatro paneles— en Las Tunas, debido a las medidas preventivas que se tomaron.
De la O Levy admitió que, debido a la magnitud de los daños, llevará varios días que el servicio se normalice por completo.
El objetivo principal dentro de las tareas de recuperación, es restablecer la electricidad lo más pronto posible, afirmó el ministro de Energía y Minas de Cuba.
Visitas: 5