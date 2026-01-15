Honor y Gloria: en marcha cortejo fúnebre de 32 héroes cubanos (+ Fotos)

Compartir en

Tras emotiva ceremonia militar en homenaje a los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque a Venezuela, la guardia de honor comenzó el traslado de sus restos mortales desde el aeropuerto internacional José Martí, de esta capital, por la Avenida Rancho Boyeros, hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar).

En la ceremonia, y en presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), afirmó que Cuba recibe hoy a los caídos convertidos en héroes.

De esta forma dio inicio la jornada de homenaje nacional, que culminará mañana viernes con la inhumación de los combatientes en sus localidades de origen.

En el trayecto hasta el Minfar, una representación del pueblo, concentrado a ambos lados de la vía, rinde sentidos honores a sus compatriotas, que cumplían misiones en representación de las FAR y el Ministerio del Interior, a solicitud de instituciones homólogas del país sudamericano.

A partir de las 10:00 a.m. comenzará el acceso de la población a la sede del Minfar, donde estarán expuestos los restos mortales de los combatientes, para recibir el merecido tributo.

