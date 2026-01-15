jueves, enero 15, 2026
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
En la patria restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela

ACN 0 comentarios
La aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque a Venezuela arribó al amanecer de hoy al aeropuerto internacional José Martí, de esta capital.

Así lo informa el periodista Lázaro Manuel Alonso desde la terminal aérea, donde los caídos recibirán el primer homenaje póstumo en ceremonia militar.

Más tarde, serán trasladados por la avenida Rancho Boyeros, hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

ACN

Agencia Cubana de Noticias. Fundada el 21 de mayo de 1974 suma más de cuatro décadas de cobertura desde los más importantes acontecimientos hasta las hazañas cotidianas y las historias que tejen héroes anónimos de la nación.

