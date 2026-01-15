En la patria restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 15 segundos

La aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 combatientes cubanos caídos en el ataque a Venezuela arribó al amanecer de hoy al aeropuerto internacional José Martí, de esta capital.

Así lo informa el periodista Lázaro Manuel Alonso desde la terminal aérea, donde los caídos recibirán el primer homenaje póstumo en ceremonia militar.

Más tarde, serán trasladados por la avenida Rancho Boyeros, hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Visitas: 10