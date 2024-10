Homenaje a un sitial que descansa entre malezas

Compartir en

Mientras caminaban de vuelta por la carretera del Circuito Sur, en dirección a la entrada de Guajimico, en el municipio de Cumanayagua, uno de los excursionistas notó en la espesura un extraño y discreto monumento. Sin dudarlo, bajaron todos hasta el sitial y se colocaron de frente a una tarja en la que se podía leer, “Homenaje a los comp. estudiantes y trabajadores fallecidos el 25 de septiembre de 1976”.

Entre conjeturas, una de las muchachas del grupo recordó a un profesor durante la etapa estudiantil en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV), el cual describía los momentos posteriores a un accidente ocurrido durante sus años mozos.

Y es que el memorial descubierto casualmente por aquellos exploradores, recuerda uno de los hechos más tristes vividos por el colectivo de la UCLV a lo largo de su historia: más de 20 estudiantes de tercer año y dos profesores fallecidos, pertenecientes a la Facultad de Construcciones, mientras regresaban de visitar en Trinidad el sitio donde realizarían su proyecto de curso.

“Murieron compañeros míos del pre muy queridos: Nildita Artiles, Ricardo… en fin, jóvenes buenos y talentosos… Sus compañeros nunca los olvidarán. Ese día fue funesto; la velada en la Universidad, el llanto de familiares y amigos. Qué tragedia tan grande”, comentó Bárbara Díaz Gómez, en la página oficial de Facebook de la institución, cuando se conmemoraban 46 años del incidente.

Según narra Heriberto Expósito Santana, en uno de los números de la Revista Islas, publicado en 2012, “Después de cumplirse los objetivos de dicho viaje y de regreso a la ciudad de Santa Clara, alrededor de las 8:15 pm, el ómnibus sufrió un accidente al ser impactado por un camión que venía en sentido contrario. Se vuelca sobre el lado derecho incendiándose de inmediato, lo que provocó la muerte instantánea de 25 compañeros, de ellos 22 estudiantes, y el profesor de la asignatura, Horacio Arnoldo García Torriente, el chofer del ómnibus, y el guía voluntario.

“En el instante del accidente, diez estudiantes y quien fue el primer director de la Escuela de Arquitectura, Juan Manuel Domínguez Pino, escapan con vida, pero producto de las quemaduras recibidas fallece este último y el estudiante Pablo Amador Castillo Martínez”, expresa en su investigación, dedicada a la historia de la facultad de marras.

Entre los numerosos comentarios que también dejaron otros internautas en Facebook, estuvo el de Pedro Manuel Pérez Agudín, uno de los sobrevivientes y de los pocos que salieron ilesos. “Recuerdo con mucha claridad cada instante antes, durante y después del hecho, nunca se han borrado de mi mente y no paso una vez por esa carretera de Trinidad a Cienfuegos, sin que me detenga en el pequeño obelisco.

“Mi testimonio fue muy útil en el esclarecimiento de los hechos (…) Gloria eterna a nuestros amigos y compañeros fallecidos (…)”, expresó emocionado también on line, sobre un evento que conmovió a todo el país cuando se conoció a través de los medios de comunicación.

La prensa destacó en su momento la asistencia de más de 11 mil personas a la firma de los libros de condolencias, que permanecieron abiertos tanto en la UCLV como en la Universidad de Oriente. Cada mensaje dejó constancia y una muestra sin precedentes de empatía y solidaridad con familiares y amigos de quienes habían sido sorprendidos por la muerte, realizando aquello que amaban.

“Ahí murió la hermana de mi esposo, se llamaba Aleida Rodríguez Arias. No la conocí, pero viví el sufrimiento de sus padres y hermano. El padre vivió para enterrar a sus dos hijos. Muy triste”, testifica Ileana Moreno Campdesuñer en otra glosa cargada de sentimiento.

Muchos antiguos estudiantes de la UCLV recuerdan directa e indirectamente aquellas horas, como el caso de Maritza Ramona Jaime, quien aseguró que, “Ese accidente trajo una gran herida a mi corazón. Yo era de ese año pero de la carrera de Filología. Ese viernes por la noche decidí no viajar a Motembo, Corralillo, y como me quedaría sola en mi cuarto, me trasladé para el de mis compañeras de arquitectura. Una de ellas era mi amiga del alma, María del Carmen de Armas Cadalso”.

El sitial, casi invisible hoy día por el avance implacable de la maleza, debiera ser un lugar frecuentado tanto por profesores y estudiantes que en el presente son miembros de la Facultad de Construcciones de la UCLV. Plausible sería que, al menos una vez al año, en un gesto altruista y respetuoso, se limpiara, embelleciera y se colocara una ofrenda floral en la tarja conmemorativa. Ello pudiera ser parte perfectamente de un proyecto de historia, que enlazara el interés de otras facultades por llegar hasta allí, ya que esa zona del sur de Cienfuegos es llamativa y está rodeada por bosques, ensenadas y playas de gran belleza.

*Relación completa de los nombres de los fallecidos según la tarja:

Artiles A. Nilda

Artiles R. Rolando

Cabrera C. Demetrio

Candelario P. Milagros

Castillo F. Virgilio

Castillo M. Pablo

Castillo S. Tomás

De Armas C. María

De la Cruz P. Virginia

Rodríguez P. Juan M.

Fernández R. Amaury

Gallardo D. Erildo

García M. Lina

García T. Horacio

González T. Bertha

Jiménez G. Emilia

López F. Alberto

Orellana P. Edilia

Pérez L. Juan A.

Pérez M. Sindra

Pérez P. Marta

Planas D. Jorge

Rodríguez A. Aleida

Rodríguez R. Gladys

Rodríguez R. Lucrecia

Santana M. Ricardo

Torres L. Maritza

