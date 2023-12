GTA 6 ya tiene primer tráiler y fecha de salida: Rockstar arrasará con todo en 2025

Compartir en

Las filtraciones han perseguido a Rockstar Games hasta el final. El año pasado fue un hacker de 16 años el que publicó gigas y gigas de datos que nos permitieron conocer los primeros detalles del juego (protagonistas, mapa, ambientación, etc). Hace unos días, con la fecha de tráiler ya anunciada, fue el hijo de uno de los empleados de la compañía el que se adelantó y mostró las enormes dimensiones de Vice City. Y ahora, a escasas horas de la fecha oficial dada para la reveal de GTA 6, un nuevo grupo de leakers ha subido el primer tráiler del juego a baja calidad y con una marca de agua delante que les hacía publicidad. Por ese motivo, cansada del asunto, Rockstar ha decidido sacarlo ella misma de una vez y hasta dar una ventana de lanzamiento: 2025.

GTA 6 y la primera protagonista femenina de la saga

Al ritmo de la canción ‘Love Is A Long Road’, el primer tráiler de GTA 6 nos presenta a los dos protagonistas de esta entrega: Jason y Lucía (quien será la primera mujer protagonista de la saga y además latina). Ambos formarán una pareja a lo Bonnie & Clyde y arrasarán con una Vice City que parece más grande y viva que nunca.

El tráiler de GTA 6 tiene todo cuanto soñábamos.. y más. Porque podíamos esperar gráficos de infarto, atardeceres interminables, paseos por la playa entre la fauna local, bikinis, deportivos conducidos a toda velocidad y si nos apuráis, también las fiestas en clubes de streaptease. Pero ahora bien, seguro que ninguno de los aquí presentes esperabais redadas policiales en laboratorios de droga, la aparición de TikTok en GTA o caimanes entrando en tiendas de ultramarinos como si fueran ellos los atracadores. Por cosas así nunca hay que apostar contra Rockstar Games.

GTA 6 y 10 años de espera que han merecido la pena

Era un 17 de septiembre de 2013 cuando fuiste a la tienda más cercana a por tu copia de GTA V. Lo de pedirla a casa por internet aún no se había instaurado. Por entonces Twitter todavía se llamaba Twitter, y Donald Trump no era más que una broma recurrente en ‘Los Simpsons’. Lo de encerrarnos en casa por una pandemia mundial sonaba a utopía. El Madrid tenía nueve Copas de Europa y Diego Simeone aún no había ganado su primera liga con el Atleti.

En aquella época, Breath of the Wild no había cambiado la historia de los mundos abiertos (ni conocíamos lo que era una Nintendo Switch). Kratos no se había mudado al norte y From Software aún no había descubierto la Santísima Trinidad (Bloodborne, Sekiro y Elden Ring). Nadie conocía a Phil Spencer ni a Alejandro Castillo, Xbox Game Pass estaba por inventar y los juegos de superhéroes que se llevaban no eran los de Spider-Man, sino los de Batman. ¡Pero si hasta jugábamos en PS3 y Xbox 360 y ahora estamos con PS5 y Xbox Series X|S!

Quién le iba a decir a nuestro yo de entonces (más joven, más guapo, más listo) que no volveríamos a tener otro GTA hasta una década después. Quién le iba a decir que se comería mil y un ports, versiones ""mejoradas"" y años de silencio y espera. Nadie. Nadie le hubiera convencido de ello y nadie habría querido hacerle aún más larga la travesía por el desierto. Una travesía que al fin ha llegado a su fin. Pidan el día libre en el trabajo (esta jornada pasa a ser fiesta nacional automáticamente). Damas, caballeros, entes que aún recuerden aquel 17 de septiembre de 2013, con todos ustedes el primer tráiler de Grand Theft Auto VI. GTA 6 existe. Al fin. Gracias, Rockstar.



