Gretel Cazón y el arte como destino de un sueño posible

Gretel Cazón es una cantante y actriz cubana llena de carisma y energía creativa con mucho que ofrecer en cada una de sus propuestas. Su versatilidad, constancia y entrega le permitió alcanzar la meta de graduarse en la Universidad de las Artes (ISA) de canto lírico y de actuación. Hoy seduce la escena al interpretar grandes obras de todos los tiempos.

Como artista alcanza varios matices, entre ellos el ser una excelente comunicadora. Lo ha demostrado desde el flanco de la actuación en novelas y seriales televisivos, obras de teatro, hasta en su rol de conductora y directora de programas.

Como cantante ha decidido transitar desde el repertorio lírico, hasta la cancionística latinoamericana folclórica y popular, la trova cubana en todas sus etapas y temas antológicos del entorno sonoro del teatro musical, que forman parte obligada de muchas de sus presentaciones.

Ella conjuga en la escena sus dos pasiones, la música y la actuación, donde busca siempre un alto nivel. Así lo demostró en las obras del teatro musical Cabaret y Víctor- Victoria, que definieron en gran medida, desde sus inicios, lo que es actualmente su proyección escénica. En su dualidad de músico y actriz, lleva la esencia de cada manifestación dentro de sus interpretaciones, rompiendo los esquemas que tal vez puedan separarlas para demostrar que el arte es uno y el artista crece al dominarlo con todas sus potencialidades.

Para acercarnos a la trayectoria y actualidad del quehacer creativo de esta intérprete cubana, le proponemos a los lectores las palabras que ofreció, en entrevista exclusiva para el 5 de Septiembre.

Gretel Cazón: “Actualmente estoy trabajando en un proyecto discográfico nuevo, que tiene de invitados a cantantes y músicos cubanos que admiro muchísimo. Los estoy convocando a interpretar géneros diferentes. A veces el público te identifica por un repertorio, pero existen otras canciones que nos han acompañado toda la vida y que usualmente no cantamos.

“Me acompañan excelentes instrumentistas y nos unen intereses musicales, química artística y aspiraciones. Entre ellos están Irving Frontela y Ricardo Labrada, maravillosos. Contamos con el apoyo del sello discográfico Abdala. Por supuesto que habrá material audiovisual, ahora todo está relacionado. Estoy grabando, también, canciones contemporáneas y es un trabajo con el que me siento muy motivada, porque es algo que tenía pendiente.

“En estos últimos tiempos estoy muy enfocada en la música cubana. Me interesa llevarla a escena, respetar a nuestros autores, estudiar a los grandes compositores de diferentes estilos. Debemos sentirnos orgullosos de la cantidad de buenos músicos, creadores y compositores que tenemos. Mi amor a la música cubana y al público al que me debo, respeto y quiero muchísimo, me hace tratar de hacer las cosas bien, de plantearme propuestas enriquecedoras, que conecten con la gente, alegren al público, lo hagan reflexionar, pensar y que canten conmigo. Una música bien hecha que tribute a nuestros autores, a todos los que me gustan, Lecuona, Portillo de la Luz, Marta Valdés, Pablo y Silvio, a todos estos compositores que canto y que son nuestro tesoro.

“Aunque interprete la música universal, siento siempre que soy cubana. Esa es mi razón de ser, mi esencia cuando estoy en un escenario en Cuba y mucho más fuera del país. Es mi propósito llevar nuestros ritmos, nuestra música, porque está en mi sangre y es lo que me gusta”.

En este sentido la carrera de Gretel Cazón se ha visto fortalecida por las críticas favorables alcanzadas en plazas internacionales bien difíciles, como Francia y México. Notas de prensa especializada se han centrado en resaltar su histrionismo, lo selecto de su repertorio y la calidad de su voz, que ha sido calificada como potente y educada.

El reconocido músico, vocalista, productor mexicano Rodrigo de la Cadena, que además es el anfitrión del programa Noche boleros y son la definió como poseedora de “una voz con matices y reminiscencias de la nostalgia, que también tiene la frescura de la actualidad y la novedad, una voz muy linda”.

Precisamente desde esos matices, frescura y revitalización de un repertorio tradicional y a la vez actual, Gretel triunfó en Francia y México, al ganar la admiración y conectar con el público de ambos lugares.

Su voz ha sido escuchada también en varias ciudades cubanas, donde muchos de sus seguidores agradecen el haber podido disfrutar de su talento. Me confesó que le gustaría poder traer a Cienfuegos este nuevo proyecto que se prepara. Ya Gretel Cazón se ha presentado en nuestra provincia, por eso la pregunta: ¿Qué ha significado Cienfuegos en tu carrera?

“Estuve en Cienfuegos con los musicales Cabaret y Víctor-Victoria, hace muchos años en el Tomás Terry, con Tony Díaz y Raúl de la Rosa. Estos dos directores que han sido muy cercanos a mí y me formaron también, son de Cienfuegos. Mi maestro de actuación fue Armando Suárez del Villar, que es cienfueguero y en el Teatro Tomás Terry existe una tarja en homenaje a él. Le llevé flores a mi maestro cuando estuve allí con ‘Víctor- Victoria’. Lo adoro y lo pienso todos los días, porque de verdad cada cosa que hago es gracias a él y a mi maestra María Eugenia Barrios, a los dos. Así que mira cuánto tengo que ver con Cienfuegos. Me gustaría regresar para hacer un concierto”.

Y hablando de conciertos, próximamente, a mediados de noviembre en el marco de la Bienal de la Habana, ofrecerás un gran concierto con la Sinfónica del Teatro Lírico Nacional. ¿Qué puedes adelantarle a tu público?



“Va a ser un gran concierto en la fachada del Teatro Alicia Alonso, de Ulises Aquino y Gretel Cazón. Nos va a acompañar la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana dirigida por Yhovani Duarte. Se realizará como parte de la Bienal de La Habana, bajo la dirección artística de René Arencibia. Se interpretarán temas antológicos, todos con arreglos sinfónicos, donde serán llevadas esas canciones cubanas, de la música popular, a un plano concertante. Habrá una pincelada de algo también operático, por supuesto, pero mayormente el repertorio será de música universal y cubana popular. Decir arreglos sinfónicos ya es decir que tienen una elegancia, una elaboración y la manera nuestra también de interpretar estas canciones para llevar a ese tipo de espectáculo y de repertorio a las grandes masas. También va a estar el Coro del Teatro Lírico Nacional y el Coro de la Ópera de la Calle.

Les estoy muy agradecida al público que me ha seguido, también a los especialistas y a las personas que se dedican a mirar mi trabajo, a la prensa y a la crítica. En especial a mis colegas músicos que siempre me dan una mano, un buen consejo y están conmigo tocando”.

También te agradecemos, Gretel, por tus palabras, segura que los lectores y seguidores estarán pendientes de las nuevas propuestas. Sé que nos vas a sorprender, como ya es habitual, con cada una de ellas. Cierro la entrevista con el deseo de que pueda materializarse, en un futuro próximo, tu sueño de realizar un concierto en el coliseo de la Perla del Sur.

