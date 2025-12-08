Golpe electoral: Denuncian injerencia de EE.UU. en crisis política de Honduras

Compartir en

El analista electoral, Teodoro Salomón Sánchez, denunció que Estados Unidos y la empresa privada contaminaron el sistema electoral hondureño

El codirector del Instituto de Capacitación Político Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), Teodoro Salomon Sánchez, señaló que la política hondureña enfrenta una profunda crisis, señalando que las fuerzas políticas en contienda, especialmente los dos grandes actores electorales, no han logrado acuerdos.

En una entrevista para la mutiplataforma informativa teleSUR, Sánchez atribuyó esta situación a la influencia del poder central colonial, representado por el Gobierno de la embajada norteamericana, y a la empresa privada. Sánchez afirmó que la postura del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) es correcta al desconocer este poder central.

El analista electoral se refirió al momento del indulto, justo cuando el proceso electoral alcanza su mayor nivel de desarrollo, señalando que a su juicio, el objetivo era dar apoyo directo al Partido Nacional de Honduras, que históricamente ha defendido los intereses estadounidenses, desde el enclave bananero hasta la continuidad de golpes de Estado.

Golpe electoral: Libre solicita «nulidad total de las elecciones» y llama a movilización

Sánchez denunció además una abierta extorsión contra el pueblo hondureño, dirigida a la población migrante en Estados Unidos. «Se utilizaron los datos del sistema financiero para contactar a las familias de quienes reciben remesas, principal generador de divisas del país. Mediante granjas de celulares, se enviaron mensajes extorsionadores, indicando que si apoyaban a LIBRE, no llegarían más remesas a Honduras».

Esta práctica, según Sánchez, demuestra el bajo nivel en que ha caído la política exterior de Estados Unidos, que busca asegurar la continuidad de un sistema con base en estrategias centenarias. El funcionario del CNE recordó que este sistema ha estado ligado a figuras declinadas como criminales de Estado por narcotraficantes condenados en jurados norteamericanos.

La situación se agrava con un sistema electoral colapsado y en crisis. Sánchez explicó que se ha demostrado a la sociedad que el esquema de divulgación de resultados fue intervenido y contaminado, presentando cifras que no corresponden a la realidad.

Las denuncias señalan una manipulación en el código fuente del sistema, acción que solo podría realizarse con las llaves de seguridad controladas, como dicta el artículo 282 de la ley electoral, por las direcciones de tecnología representadas por cada partido. Esto, afirmó, ha destruido la credibilidad de los resultados.

Con base en estas irregularidades, LIBRE solicitó la anulación total del proceso electoral, proponiendo el desarrollo posterior de una consulta en los 298 municipios y 18 departamentos de Honduras. Asimismo, el partido ha ordenado a sus funcionarios no integrar los esquemas de transición, al no reconocer los datos electorales.

Finalmente, LIBRE convocó de manera urgente a una gran movilización nacional y una asamblea para este próximo sábado 13 de diciembre de 2025.

