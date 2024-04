Generoso González: “El teatro es parte imprescindible de mi vida”

Compartir en

Generoso González Rodríguez le debe mucho a la ciudad de Cienfuegos, que le ha visto crecer como profesional de la cultura. Y viceversa, esta urbe le agradece cuánto le ha aportado este hombre, quien respira teatro por todos sus poros, al punto de merecer recientemente el premio Jagua, otorgado por la Dirección de Cultura en esta provincia, con motivo de los festejos del aniversario 205 del nacimiento de la otrora colonia Fernandina de Jagua.

Aunque Generoso nació en Camagüey, Cienfuegos le vio crecer desde temprana edad —a los tres años— y ya peina sus ocho décadas.

Dedicar 64 años de su vida al arte teatral no se describe de un plumazo, más cuando se ha asumido tareas de altura como las numerosas galas por el Levantamiento armado popular del 5 de Septiembre, o la velada por el recibimiento de los restos del heroico guerrillero Ernesto Che Guevara, a su arribo al Monumento del Tren Blindado de Santa Clara.

En declaraciones para este semanario González Rodríguez refirió cómo descubrió el teatro a los nueve años: “Cuando vi por primera vez las escenas de aquella obra, en vivo, cara a cara, —recuerdo que era el grupo de teatro Ateneo, que se presentaba en los altos del teatro Tomás Terry—, fue una cosa que en realidad me llamó mucho la atención y a partir de ese día no me perdí ni un espectáculo.

“Porque no era lo mismo ver en la televisión una obra que verla en vivo, y ello resultó muy inquietante para mí, creo que eso quizás lo guardé dentro e hizo que años más tarde me dedicara por completo al teatro”.

Al ser llamado el Servicio Militar ocurrió su bautismo porque comienza a hacer teatro aficionado con las FAR como autor y director. Incluso en esos primeros tiempos, de su autoría hay una obra que fue exhibida y premiada en la provincia de Villa Clara.

En 1969 trabaja en la Dirección de Cultura de la provincia de Matanzas como director del departamento de Literatura y conoce a personalidades como Carilda Oliver, aunque se vinculó mucho más con el teatro, tanto en el dramático de Matanzas (actual Mirón Cubano) como en el guiñol (actual Grupo Papalote).

“Al año y medio de estar en Matanzas me casé, vengo a trabajar para Cienfuegos en 1970 y me vinculo con Armando Suárez del Villar, entonces director del Centro Dramático, donde me inicio como asesor literario y asistente de dirección y director artístico”.

A la par laboró como guionista y director artístico de incontables espectáculos musicales, de variedades y veladas conmemorativas, mientras de forma simultánea desempeñaba funciones de especialista del departamento de Arte de la Dirección Provincial de Cultura, y luego del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, atendiendo el aspecto metodológico de todas las agrupaciones teatrales del territorio.

A partir del año 2000 Generoso decide abandonar sus funciones como especialista para dedicarse por completo a la dirección teatral, y retorna al Centro Dramático de Cienfuegos.

Dentro de su larga trayectoria, fue fundador de la Escuela de Instructores de Arte de Cienfuegos, y realizó investigaciones de carácter histórico-cultural que resultaron publicadas en revistas. A su haber tiene publicado el libro El Ateneo de Cienfuegos, Ediciones Mecenas, 2006.

Cuenta que: “Mi primera obra fue El peine y el espejo, de Estorino, es lo primero que me atreví a hacer como director y bueno resultó bien, tuvo muchas funciones, y un día, 30 años después, en que no sabía qué hacer, me dice Yolanda Perdiguer que había trabajado en la primera puesta, ‘¿Por qué no haces esa obra de nuevo, El peine y el espejo, quedó muy bien?’ Y así me decidí y la hice con un elenco nuevo, una segunda versión y estoy satisfecho.

¿Y de sus obras, cuál le ha gustado más?

“Bueno, yo tengo un recuerdo muy grato de la Reina de Espadas, una obra del narrador ruso, Alexandr Pushkin, que fuera adaptada por Héctor Quintero. En esa puesta en escena, tuve la suerte de contar con excelentes actores y diseñadora, y todavía a veces por la calle me paran y me elogian el resultado de esa pieza”.

A sus 80 años se impone la pregunta: ¿Qué le falta por hacer a Generoso en el teatro?

“Hay títulos que yo quisiera hacer y no he logrado todavía y algún día quisiera hacerlo. Por ejemplo, El diario de Ana Frank, es una obra que yo adoro y pienso algún día hacerla. Es de los personajes históricos, mi personaje favorito, por todo lo que representa ella para la paz mundial.

“Yo estoy jubilado, pero toda la vida seguiré vinculado al teatro, y lo hago con mucho gusto, con mucho placer, mientras tenga fuerzas vendré al parque José Martí a realizar cada abril la evocación de la Fundación de la Ciudad.

¿Y el teatro, entonces, cómo lo resume?

“El teatro es parte imprescindible de mi vida. Imagínate. No puedo vivir sin él”.

PREMIOS Y CONDECORACIONES:

-Condecorado con las medallas 20 años del movimiento de artistas aficionados.

-Medalla Raúl Gómez García.

-Premio Provincial de Teatro.

–Medalla XX Aniversario de los Órganos del Poder Popular.

-Condecoración Mambí Sureño.

-Premio Omar Valdés por la obra de la vida.

-Laureado del Sindicato de Cultura.

-Premio Terry por su trabajo en las Artes Escénicas en el Ateneo de Cienfuegos.

*Corresponsal jefa de la Agencia Cubana de Noticias en Cienfuegos. Entrevista exclusiva para “5 de Septiembre”.

