Gaza, sobre un polvorín: limpiar explosivos tardará 30 años

Una organización de ayuda humanitaria advierte que limpiar la Franja de Gaza de los restos explosivos podría tardar entre dos y tres décadas.

Limpiar la superficie de Gaza de municiones sin explotar podría tardar entre 20 y 30 años, según un funcionario de la organización humanitaria Humanity & Inclusion, que describió la Franja como un “campo minado horrible y sin mapa”.

Más de 53 personas han muerto y cientos han resultado heridas por restos explosivos de la guerra genocida israelí, según una base de datos liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque las organizaciones de ayuda consideran que la cifra está muy subestimada.

El alto el fuego frágil y violado muchas veces por Israel, que entró en vigor hace días, ha generado expectativas de que pueda comenzar la titánica tarea de retirar los explosivos entre millones de toneladas de escombros.

“Si hablamos de una limpieza total, nunca ocurrirá, está bajo tierra. La encontraremos durante generaciones”, destacó Nick Orr, experto en eliminación de municiones de Humanity & Inclusion, comparando la situación con las ciudades británicas tras la Segunda Guerra Mundial.

Orr, que visitó Gaza varias veces durante la guerra de dos años, forma parte del equipo de siete personas de su organización que comenzará la próxima semana a identificar restos de guerra en infraestructuras esenciales como hospitales.

“Por el momento, sin embargo, las organizaciones humanitarias no han recibido permiso general de Israel para comenzar a retirar y destruir las municiones ni para importar el equipo necesario”, indicó Orr. Israel restringe la entrada de artículos que considere de “uso dual”, tanto civil como militar, en Gaza.

El alto el fuego alcanzado, que entró en vigor el 10 de octubre, se ha visto afectado por reiteradas violaciones por parte de Israel. Según informes, Israel ha violado el alto el fuego múltiples veces y ha matado a cerca de 90 palestinos pese a la tregua.

