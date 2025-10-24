Fase preliminar de Cuba en Copa América de béisbol será en Panamá

Compartir en

Los organizadores de la I Copa América de Béisbol decidieron cambiar la sede del grupo preliminar A, donde jugará Cuba, de Venezuela para Panamá.

Ese cambio de última hora, publicado en el sitio web de la confederación continental de béisbol y softbol (WBSC Américas, por sus siglas en inglés), implica que todo el torneo se celebrará en el istmo.

Venezuela iba a servir de anfitrión a un sexteto completado por República Dominicana, Curazao, México, Nicaragua y el elenco de la mayor isla de las Antillas.

La comunicación oficial explica que “el calendario y los grupos se mantienen como estaban planeados, se jugará en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera y del Grupo A se conocerán mayores detalles la semana entrante”.

Añade el texto que tampoco hay cambios en el calendario, cuya fase de grupos está prevista que comience el 13 de noviembre la fase de grupos, el 19 debe iniciarse la superronda y el 22 del mismo mes la discusión de las medallas.

El comunicado reconoce que Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizara en su país, pero no aporta argumentos sobre el ajuste de sede.

