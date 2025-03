Futbolistas de Cienfuegos triunfan en debut de lujo

Compartir en

Con victoria de dos goles por uno los Marineros de Cienfuegos debutaron en el Torneo Apertura de Fútbol, certamen que afortunadamente retornó luego de más de un año de inactividad.

Villa clara resultó el rival de turno, por lo que el choque significó una nueva página del histórico clásico futbolístico del Centro, uno de los más encarnizados a lo largo de los campeonatos cubanos de balompié.

Lo que resultó paradójico es que los actuales monarcas del país tuvieran que jugar en condición de visitantes en el día inaugural, algo jamás visto en ninguna liga del planeta.

No obstante, los discípulos del DT Francisco Carrazana, que otra vez encabeza el puente de mando de la embarcación marinera, aprobaron el exigente examen y regresaron a casa con los importantes tres primeros puntos.

Cienfuegos fue el primero en marcar, por intermedio de Frank del Valle, cuando apenas transcurría el minuto 12. A los 24 los locales igualaban la pizarra con diana firmada por Lázaro Yunior Betancourt, pero, todavía en la primera mitad, el reaparecido Damián Ocampo marcaba por los sureños al 36, para dar ventaja definitiva a los suyos, pues ya no aparecerían más anotaciones.

Según informe que nos hizo llegar Liosbel Lara, comisionado provincial de fútbol, en el desafío fueron amonestados los villaclareños Brayan Rafael Aquinez, Harold Luis y Karel Castro, mientras Roberto Carlos García también era pintado de amarillo por la causa marinera.

Este sábado los campeones nacionales debutarán ante su fanaticada, cuando enfrenten, desde las tres de la tarde, a Matanzas, en su cuartel general del estadio Luis Pérez Lozano.

En otros resultados de la jornada, en el grupo La Habana y Artemisa empataron a dos goles en patio de los segundos. Los capitalinos marcaron temprano y todo indicaba que celebrarían una fiesta, con las dianas de Daniel Marín (‘6) y José Luis Rodríguez (‘8). Pero los artemiseños nunca se dieron por vencidos, y ya en las postrimerías lograron la igualada, con tantos a la cuenta de Ronman Veitía (’83) y Osmín Yaniel Henández (’87).

Por la llave B, donde están ubicados cienfuegueros y villaclareños, Matanzas aprovechó la localía para golear a su similar de Mayabeque. Kelvin Castañeda se colocó ya como líder goleador del evento, al perforar las redes en cuatro ocasiones (‘9, ’23, ’51 y ’89), mientras Alejandro Valdés salvaba la honra por los derrotados al 90 + 1.

En el apartado C, también salieron airosas las selecciones que jugaron en cancha propia. Ciego de Ávila venció 2-0 a Sancti Spíritus, con tantos de Eliseo Manuel Calderón al ’51 y ’58, a la vez que Camagüey derrotó a Las Tunas ya en el 90 + 4, gracias a Keyler James desde el manchón de penal.

Ya en el grupo D, Guantánamo no respetó al anfitrión Santiago de Cuba y se hizo con la victoria por la mínima, tras el gol de Ronney Bullard al minuto 17. Holguín y Granma, en terreno del segundo, firmaron empate a uno. Los holguineros salieron delante por gol en propia puerta de Manuel Moreno al ’16, pero los granmenses lograron el abrazo al ’87, con Javier David Cuello como protagonista. La nota negativa llegó en el compromiso Pinar del Río-Isla de la Juventud, el cual fue suspendido por problemas con la transportación.

En la segunda jornada, pactada para este sábado, completan el calendario los partidos La Habana-Pinar, Isla-Artemisa, Mayabeque-Villa Clara, Las Tunas-Ciego, Sancti Spíritus-Camagüey, Guantánamo-Granma y Holguín-Santiago, siempre en cancha de los primeros.

El propio comisionado Lara nos hizo llegar la nómina de los Marineros para este Torneo Apertura, la cual le ofrecemos a continuación.

Porteros: Yoalexis González Tartabull (28 años) y Raisel Y. Aragón Pérez (22). Defensas: José D. García Matienzo (23), Leonardo Mesa González (23), Lixander G. Lara Abreu (22), Aldel A. Alonso Fernández (18), Enmanuel Yanez Nodal (19), Ángel Oliver Consuegra (21) y Yordano F. Reyes Ocampo (21). Mediocampistas: Anderson M. Hernández León (22), Bárbaro A. Santos Leonard (21), Luis A. Suárez Cruz (22), Kevin L. Jiménez González (19), Kevin Quiñónez Pérez (27), Roberto C. García Trelles (18), Ronaldo Acea López (18), Giulio Kevin Zocchi (23), Brian L. Rivero Fernández (19) y Plácido M. Estable González (21). Delanteros: Reinier Cerdeira Mulet (35), Abel D. Ocampos Cruz (31), Leonardo Reyes Opiso (18), Dorgis Rajadel Lara (23), Frank del Valle Tay (21), José L. Mora Espinosa (23), Reinier Pérez Ponce (19), Luis A. Socarrás Nodal (17), Léster Machado García (21) y Pedro P. Casanova del Sol (23).

Junto al DT Carrazana repiten en el colectivo técnico el asistente Yanko Fontanil Dalmau y el preparador físico Hosniel Cabrera González, además del entrenador de porteros Irlando Bartomeu Fernández. David Sarría Stuart aparece como fisioterapeuta, Rodney D. Ayala Rodríguez como psicólogo y Harry Alfaro Díaz será el delegado del conjunto.

En cuanto al inicio de los campeonatos nacionales femeninos, las chicas de Cienfuegos también debutaron con sonrisas.

La selección Sub 15 resultó la única que entró en acción, pues Matanzas, rival para la jornada, no presenta equipo en el apartado Sub 18.

Las nuestras viajaron hacia la Atenas de Cuba, donde propinaron dos verdaderas palizas a sus contrarias. Primero se anotaron éxito de 8-0. Erika Andrade (‘6 y ’64), Bárbara Tartabull (‘8), Yisel Alfonso (’38), Elelys Arco (’16 y ’57), Ana Mari Rodríguez (’52) y Alys Ferrer (’70) se repartieron el botín.

Ya en el segundo encuentro se repitió la fiesta, esta vez 7-1, con goles de Erika (’53, ’60 y ’65), Camila Arcos (’35), Alys (’46 y ’68) y Roselys Alonso (’70).

Los varones vuelven al ruedo este fin semana, y lo harán ante Mayabeque, el mismo rival que “masacraron” en su última incursión. Los escolares viajan hacia el occidente en busca de repetir las goleadas de 8-0 y 7-0 logradas aquí hace unos días, mientras los juveniles jugarán en casa y persiguen el mismo objetivo, ya que también derrotaron con facilidad a los mayabequenses.

La selección Sub 15 que dirige Alexei Carrazana marcha segunda del grupo B con siete puntos, uno menos que Villa Clara, y la Sub 18 también escolta a los anaranjados, líderes por el resultado entre ambos, pues ambos onces exhiben siete unidades.

