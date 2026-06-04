Frente al Parlamento británico, la solidaridad responde a la agresión norteamericana

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Cuando la administración Trump impuso en 2026 su bloqueo energético contra Cuba —una medida diseñada quirúrgicamente para cortar el suministro de combustible y asfixiar la entrada de divisas a la isla—, calculó que el silencio cómplice de Occidente volvería a ser su aliado. No contaba con lo que ocurrió este martes en Londres.

Parlamentarios, lores y dirigentes sindicales británicos se plantaron frente al Parlamento del Reino Unido y desplegaron una pancarta que resumió lo que 117 legisladores ya habían firmado y lo que millones piensan: “Detener la guerra de Trump contra Cuba”. No fue un gesto simbólico. Fue una señal política.

El bloqueo energético es la expresión más reciente —y más brutal— de casi siete décadas de guerra económica contra el pueblo cubano. Sus consecuencias son concretas y devastadoras: escasez de alimentos, de medicamentos, de combustible. Apagones. Familias que ajustan cada recurso al límite. Una población sometida a lo que los propios legisladores británicos no dudaron en llamar por su nombre: castigo colectivo. Y sobre ese fondo de agresión deliberada, Washington añade ahora una retórica militarista que amenaza con escalar el conflicto más allá de las sanciones y llevar la inestabilidad a toda la región del Caribe.

Fue esa combinación —el daño ya infligido y la amenaza de algo peor— lo que congregó el martes a 23 parlamentarios y lores en las inmediaciones del Parlamento, convocados por la Campaña de Solidaridad con Cuba. El exlíder laborista y diputado independiente Jeremy Corbyn no buscó eufemismos:

“Las medidas contra Cuba son repugnantes y vergonzosas. El petróleo debe llegar, los medicamentos deben llegar y estas sanciones deben terminar. El pueblo cubano debe tener derecho a vivir su propia vida y a determinar su propio futuro, no Donald Trump”.

El diputado Richard Burgon puso en perspectiva el alcance del respaldo legislativo: “Ciento diecisiete miembros del Parlamento han firmado una moción rechazando las escandalosas nuevas sanciones de Trump contra Cuba. Hoy, fuera del Parlamento, diputados de diferentes partidos se han reunido con un mensaje claro: no a la guerra de Trump contra Cuba y sí al derecho del pueblo cubano a determinar su propio futuro”.

Esa moción —la número 2739— exige al Gobierno británico defender el derecho internacional y oponerse frontalmente a las medidas de la Administración Trump. A ella se suma la carta abierta suscrita por diecisiete altos dirigentes sindicales, que advierten sobre la peligrosa escalada de hostilidad y expresan su solidaridad con los trabajadores cubanos en uno de los momentos más difíciles que enfrenta la isla.

Cuba no ha ignorado estos gestos. El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Reino Unido, diputado Enrique Alemán Gutiérrez, escribió recientemente al laborista Steve Witherden, presidente del Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Cuba, para expresarle gratitud por su «valiente postura en defensa de la soberanía y el bienestar de la nación cubana» y destacar que el diálogo parlamentario entre pueblos es también una forma de construir paz.

Trump apuesta al aislamiento. La solidaridad internacional le responde con hechos: desde el Parlamento británico, desde los sindicatos, desde una pancarta desplegada ante uno de los edificios más emblemáticos del mundo. El pueblo cubano —que lleva décadas resistiendo lo que pocos habrían soportado— sabe leer esa señal.

No estamos solos.

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