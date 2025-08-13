Fidel y Cienfuegos, una relación entrañable

Compartir en

Por: Efraín Cedeño

En el aniversario 99 del nacimiento de nuestro Comandante en Jefe, Fidel Casto Ruz, hoy 13 de agosto, quisiera evocar momentos imperecederos de la historia de la provincia, que fueron aquellos cuando él nos visitara, recorridos frecuentes que este fotorreportero tuvo la dicha y el honor de cubrir para el Periódico 5 de Septiembre.

Por idea de Fidel, tuvo lugar el despertar económico del territorio, la creación de su Zona Industrial, el nacimiento de las principales fábricas, el surgimiento del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima…

El líder histórico de la Revolución Cubana inauguró disímiles objetivos socioeconómicos, y en varias oportunidades acudió a Cienfuegos acompañado por presidentes de naciones de Europa y África.

Fidel estuvo al tanto de cada programa, cada objetivo y concretización de la provincia, como también de los eventos climatológicos, momentos difíciles estos, cuando emitiera indicaciones directas sobre la respuesta rápida, en el orden recuperativo, para resarcir los perjuicios de los ciclones o inundaciones.

En cada una de sus visitas intercambió con el pueblo, conversó e hizo preguntas de diverso género -interesándose por todo-, a dirigentes políticos y gubernamentales, a directivos de empresas, trabajadores y pueblo en general, con el cual dialogaba de forma natural a su paso por los distintos centros o sitios visitados.

Fidel tejió una alianza indisoluble y entrañable con Cienfuegos, que lo recuerda con respeto y amor, a los 99 años de su nacimiento, suceso que conmemoramos este 13 de agosto.

