Felicita FAR a Comandante Guillermo García Frías en aniversario 98

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) felicitaron hoy desde sus redes sociales al Héroe de la República de Cuba y Comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, en ocasión de su aniversario 98.

La institución armada resaltó que la vida de García Frías constituye ejemplo de lealtad y entrega a la defensa de la Patria, con liderazgo firme y sabiduría forjada en las luchas más difíciles, que continúa siendo faro y guía para la Revolución Cubana y las FAR.

Guillermo García Frías nació el 10 de febrero de 1928 en el caserío El Plátano, municipio Pilón, provincia Granma, y fue el primer campesino en incorporarse al Ejército Rebelde tras el desembarco del yate Granma en 1956.

Condujo al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz hasta el sitio conocido como Cinco Palmas, donde se reorganizó la guerrilla, y alcanzó el grado de Comandante como segundo jefe del Tercer Frente Oriental.

Tras el triunfo revolucionario de 1959 ocupó diversos cargos en las FAR, entre ellos primer jefe del Ejército de Occidente, además de desempeñarse como Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Ministro del Transporte en la década de 1980.

Actualmente es Presidente del Grupo Empresarial Flora y Fauna y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, además de ostentar el título de Héroe de la República de Cuba.