FBI abre investigación contra exjefe antiterrorista de Estados Unidos

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El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) abrió una investigación contra Joe Kent, quien dimitió el pasado martes de su cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU. por estar en desacuerdo con el operativo militar emprendido contra Irán.

Según Semafor, el expediente contra Kent estaría relacionado con supuestas filtraciones. Se le acusa de compartir indebidamente información clasificada, precisaron al medio cuatro personas con conocimiento directo de la investigación.

Las fuentes indicaron que el proceso es anterior a la salida de Kent de su cargo. Una de ellas aseguró que se inició hace varios meses. Inmediatamente después de hacerse pública la renuncia del ex alto cargo, partidarios y asesores del presidente estadounidense, Donald Trump, tacharon a Kent de filtrador.

Tanto el FBI como la Casa Blanca han declinado hacer comentarios al respecto.

Fuertes declaraciones

En su carta de renuncia, dada a conocer este 17 de marzo, Kent afirmó que Israel presionó a EE.UU. a propósito para involucrar al país en una guerra con Irán. Asimismo, aseguró que la República Islámica no representaba “ninguna amenaza inminente” para su país. En ese orden de ideas, argumentó que no podía, “en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán”.

En una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson este miércoles, Kent comentó que EE.UU. habría tenido la posibilidad de negarse a participar en la agresión contra Teherán. “Podríamos haberles dicho simplemente a los israelíes: ‘No, no lo harán. Y si lo hacen, les quitaremos algo'”, manifestó.

(Tomado de RT en Español)

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