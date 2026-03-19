Presidente belaruso recibe a equipo negociador de EEUU

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El presidente de Belarús, Alexandr Lukashenko, mantuvo hoy negociaciones con una delegación de Estados Unidos encabezada por el enviado especial, John Cole, informó el canal de Telegram Pul Pervogo.

«En el Palacio de la Independencia se celebraron negociaciones belaruso-estadounidenses. El presidente recibió a representantes del equipo del mandatario, Donald Trump, encabezados por el enviado especial del país norteño para Bielorrusia, John Cole», señala el comunicado.

Antes este jueves, el canal informó que había invitados en el Palacio de la Independencia y publicó un vídeo de la llegada de dos vehículos sin banderas oficiales.

A su vez, la agencia BelTA informó que el mandatario belaruso propuso a la delegación de Estados Unidos debatir no solo el conflicto en Ucrania, sino también la situación en el Medio Oriente.

Lukashenko, citado por el medio, señaló que está dispuesto a exponer su visión sobre estos temas y subrayó que su postura respecto a los asuntos globales podría ser relevante para Washington.

«Creo que mi punto de vista sobre los problemas globales, especialmente sobre la situación en Medio Oriente, será importante para ustedes, dado que están en conflicto con nuestros amigos. Estoy dispuesto a hablar de ello con franqueza», afirmó.

En paralelo, Lukashenko expresó que le gustaría mucho que transmitieran su punto de vista a Trump.

Se trata de una nueva ronda de contactos entre Belarús y Estados Unidos. Lukashenko se ha reunido en varias ocasiones con el emisario estadounidense; la ronda anterior de negociaciones tuvo lugar en diciembre de 2025.

Según dijo antes el mandatario belaruso, esos contactos abarcan un amplio espectro de las relaciones bilaterales, incluido el restablecimiento del funcionamiento normal de las embajadas, cuestiones económicas y el tema de las sanciones. Al mismo tiempo, precisó que en el diálogo no se abordan las relaciones de Belarús con Rusia ni con China.

Cole arribó a Minsk desde Vilna, donde la víspera se había reunido con la primera ministra lituana, Inga Ruginiene.

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