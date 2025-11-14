viernes, noviembre 14, 2025
Falleció Armando Capiró, leyenda del béisbol cubano

El deporte nacional está de luto por la partida de Armando Capiró, uno de los más grandes exponentes del béisbol en Cuba. Figura emblemática de los Industriales y del equipo Cuba, Capiró se distinguió por su disciplina, entrega y resultados que marcaron época.

El INDER expresó sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad beisbolera, destacando que su legado permanecerá vivo en las nuevas generaciones de atletas y en la memoria del pueblo cubano.

 

