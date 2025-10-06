Evocación a Fidel (a 49 años del crimen de Barbados)

Compartir en

“…Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla”, Fidel.

Pasan y pasan los años/ y parece que fue ayer/ del aquel triste acontecer/ de dolor, penas y daños, con injurias, con engaños/ el yanqui el crimen tramaba/, el dolor multiplicaba/ por las vidas que segó/ y la injusticia tembló/ mientras un pueblo lloraba/.

Cincuenta y siete cubanos/ jóvenes con porvenir/ no pudieron recibir/ el clamor de sus hermanos, también cayeron coreanos/ y espléndidos guyaneses/ que aspiraban con mil creces/ venir a Cuba a estudiar/ para a su patria ayudar/ y atenuar las escaseces/.

Bosch y Posada Carriles/ -pacto de dos criminales-/ ¡por falta de genitales/ cometen crímenes viles! se arrastran como reptiles/ en su ambigua trayectoria/ y sobre el lodo y la escoria/ ahora pretenden pasar/ como queriendo borrar/ las páginas de la Historia/.

Los asesinan, los matan/ las manos sucias del norte/ y contra nuestro deporte/ todas sus furias desatan/ nos provoca, nos maltratan/ pero todo será en vano/ porque el pueblo soberano/ ni se rinde ni se vende/ y junto a Fidel asciende/ nuestro deporte cubano/.

Y es que el yanqui en su agonía/ al ver sus tropas diezmadas/ acude a las toneladas/ de bombas de cobardía, / con Fidel siempre este día/ junto nuestro pueblo está/ y aquel equipo será/ por su esfuerzo tesonero/ el legendario heredero/ del Bronce de Baraguá.

Con esa furia fascista/ de toda razón ausente/ apoyó criminalmente/ el “nerón imperialista”, esa impotencia egoísta/ no miró sitios ni edades/ y entre las ferocidades/ de aquella inhumana acción/ brillan medallas que son/ “Olimpo de realidades”.

Los mártires de Barbados/ excelentes deportistas/ y laureados medallistas/ jamás serán olvidados, mantienen sus postulados/ del sentimiento más fiel/ y como dijo Fidel/ Cuando un pueblo viril llora/ tiembla la mano opresora/ del imperialismo cruel.

Máster en Ciencias, Profesor auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas continúa la serie Evocación a Fidel, para rendir homenaje a su legado, en el tránsito al Centenario.

