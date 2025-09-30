Estudiantes y profesores cienfuegueros ratifican apoyo a Venezuela

Compartir en

La Secundaria Básica Revolución Bolivariana de la ciudad de Cienfuegos acogió el acto matutino de respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, bajo el título “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”.

Durante el encuentro, los estudiantes y el claustro de profesores de este centro, junto a Eugenio Mayón Pérez, delegado en Cienfuegos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, condenaron de manera unánime la presencia militar norteamericana en América Latina y las continuas amenazas del gobierno de Estados Unidos contra la nación bolivariana.

En nombre de sus compañeros, Suselys Castillo Hurtado, estudiante de noveno grado, expresó el firme respaldo de los jóvenes ante cualquier intento de desestabilización contra Venezuela. Ratificó la solidaridad de las nuevas generaciones con el pueblo hermano.

Por su parte, Eugenio Mayón agradeció la realización del acto y recordó los profundos lazos de amistad que durante décadas han unido a Cuba y la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. También destacó la importancia de mantener la unidad y el apoyo ante las agresiones imperialistas.

Con esta actividad concluyó la iniciativa en el sector educacional en la provincia de Cienfuegos que inició del 24 y hasta el 30 de septiembre en todos los centros laborales, estudiantiles y comunidades mediante la recolección de firmas como apoyo del pueblo cubano a la Revolución Bolivariana, a su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moros.

