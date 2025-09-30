martes, septiembre 30, 2025
Analizan en Cuba programa de gobierno para reimpulsar la economía

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, dialogó con funcionarios en formación de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno sobre la implementación del Programa para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, se divulgó hoy.

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno destacó que la consulta popular del Programa tiene dos objetivos centrales: divulgarlo ampliamente entre la población y facilitar su implementación.

Marrero subrayó en la red social X que la participación del pueblo y de los trabajadores será esencial para perfeccionar y consolidar este instrumento como una herramienta de trabajo adaptada a las particularidades de cada territorio y sector.

El Programa de Gobierno recoge las líneas esenciales de la política económica y social del país, con metas claras orientadas a estabilizar la macroeconomía, diversificar los ingresos, redimensionar el mercado cambiario, fomentar la inversión extranjera, promover la descentralización y el desarrollo territorial.

Además, aborda prioridades como la recuperación del sistema electroenergético, el impulso a la ciencia y la innovación, el combate al delito, la transformación digital y la comunicación social.

Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno.
Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

