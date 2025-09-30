Analizan en Cuba programa de gobierno para reimpulsar la economía

Durante el encuentro, el jefe de Gobierno destacó que la consulta popular del Programa tiene dos objetivos centrales: divulgarlo ampliamente entre la población y facilitar su implementación.

Marrero subrayó en la red social X que la participación del pueblo y de los trabajadores será esencial para perfeccionar y consolidar este instrumento como una herramienta de trabajo adaptada a las particularidades de cada territorio y sector.

El Programa de Gobierno recoge las líneas esenciales de la política económica y social del país, con metas claras orientadas a estabilizar la macroeconomía, diversificar los ingresos, redimensionar el mercado cambiario, fomentar la inversión extranjera, promover la descentralización y el desarrollo territorial.

Además, aborda prioridades como la recuperación del sistema electroenergético, el impulso a la ciencia y la innovación, el combate al delito, la transformación digital y la comunicación social.