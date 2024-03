Este es el primer vuelo propulsado de un nuevo vehículo hipersónico (+ Video)

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

La compañía aeroespacial estadounidense Stratolaunch comunicó que realizó exitosamente el primer vuelo propulsado de prueba de un nuevo prototipo de avión no tripulado hipersónico. La nave, denominada ‘Talon-A-1’, propulsada por un motor de cohete de combustible líquido, puede alcanzar velocidades de al menos Mach 5, o cinco veces la velocidad del sonido.Este sábado, el módulo cumplió los objetivos principales previstos en la prueba, que incluían un lanzamiento seguro desde el aire, el encendido del motor, aceleración, un ascenso sostenido en altitud y un aterrizaje controlado en el agua.

Talon fue elevado al cielo por el enorme avión de transporte de seis motores Roc de la compañía, que lo soltó frente a la costa de California y descendió al océano como estaba previsto. Si bien este Talon era prescindible, una versión futura será capaz de aterrizar en una pista para su reutilización. El director ejecutivo Zachary Krevor comunicó que Talon-A-1 “alcanzó altas velocidades supersónicas, acercándose a Mach 5, y recopiló una gran cantidad de datos con un valor increíble para nuestros clientes”.

