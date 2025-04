Estados Unidos evalúa prohibir la aplicación china DeepSeek en el país

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 28 segundos

En medio de la imposición de nuevos aranceles a los bienes y productos chinos por parte de Estados Unidos, el Gobierno estadounidense está analizando una serie de medidas para bloquear a la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek ante supuestas preocupaciones relacionadas a la seguridad nacional.

Según medios estadounidenses entre las acciones pensadas se destaca la prohibición de que DeepSeek adquiera tecnología del país y el impedimento de que sus ciudadanos accedan a sus servicios.

Senator Josh Hawley wants to send Americans to prison for 20 years if they download DeepSeek, becoming an even more extreme version of the China he often describes. pic.twitter.com/CUnhUFyfIJ

Estas supuestas medidas se suman a las restricciones ya impuestas por EE.UU. a Nvidia, principal proveedor de chips de inteligencia artificial, que ahora requiere licencias para vender ciertos productos a China.

No es la primera ocasión que EE.UU. intenta prohibir a la IA china, meses atrás el senador republicano, Josh Hawley, propuso un proyecto de ley que pedía 20 años de prisión y una multa de 100 millones de dólares a todo ciudadano que descargue DeepSeek.

El representante por el estado de Misuri, argumentó que China podría usar sus avances en IA para fines militares, aunque los críticos a la medida sostienen que su preocupación no es la seguridad nacional, sino interferir en los mercados y perjudicar a un competidor directo.

