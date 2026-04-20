Esta es la última oportunidad para los iraníes, amenaza Trump

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó una dura advertencia este domingo a Irán al asegurar que el país tiene una “última oportunidad” para firmar un acuerdo, en medio de las negociaciones en curso para poner fin al conflicto en la región.

En una entrevista con Fox News, citada por el corresponsal Trey Yingst, el mandatario afirmó que “si no firman este acuerdo, todo el país va a volar por los aires”. Según explicó, Washington considera que el pacto es “muy simple” y podría concretarse rápidamente si Teherán accede a sus términos.

Trump también indicó que sus enviados especiales, Jared Kushner y Steve Witkoff, viajarán a Islamabad en los próximos días para intentar cerrar el acuerdo. Subrayó además que esta sería la última oportunidad para evitar una nueva escalada, en un contexto marcado por la cercanía del vencimiento del actual alto el fuego.

De acuerdo con sus declaraciones, el plan sobre la mesa incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y medidas relacionadas con el programa nuclear iraní. El líder republicano advirtió que, en caso de no alcanzarse un entendimiento, EE.UU. está preparado para lanzar ataques contra infraestructuras clave como plantas eléctricas y puentes.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión, con ambas partes acusándose mutuamente de violar la tregua vigente y mientras continúan los movimientos diplomáticos y militares en la región.

(Con información de RT en Español)

Irán afirma que no busca extender la guerra El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que su país no desea ampliar el alcance del conflicto con Estados Unidos e Israel y reiteró su llamado al diálogo como vía para resolver las tensiones. Según reportó la agencia oficial IRNA, el mandatario subrayó que la continuación de la guerra -iniciada tras los ataques a la nación persa de Estados Unidos e Israel- no beneficia a ninguna de las partes y defendió la racionalidad y el entendimiento como alternativas a la escalada. “Los problemas no se resuelven mediante el aumento de las tensiones, sino a través del diálogo y evitando mayor destrucción”, expresó. Pezeshkian destacó además la importancia del acercamiento entre los países de la región y advirtió sobre intentos externos de fomentar divisiones. “Algunas potencias buscan empujar a los países de la región hacia conflictos para agotar sus recursos. Debemos enfrentar esas políticas con unidad y fortalecer la cooperación”, señaló. En declaraciones previas durante una visita al Ministerio de Deportes y Juventud, el jefe de Estado reiteró que Irán no busca la guerra, sino que exige sus derechos y aspira a poner fin al conflicto de manera honorable. El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos iniciaron acciones militares contra Irán, que dejaron miles de víctimas. Teherán respondió con ataques mediante misiles y drones contra objetivos israelíes y posiciones estadounidenses en la región. El 8 de abril último entró en vigor un alto el fuego de dos semanas tras negociaciones entre Washington y Teherán, con mediación de Pakistán, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo para poner fin a la confrontación. (Con información de Prensa Latina)

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