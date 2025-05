Enzona advierte a sus usuarios sobre estafas a través de suplantación de identidad

Compartir en

Enzona ha emitido una alerta a sus usuarios tras recibir reportes de intentos de suplantación de identidad por parte de individuos malintencionados. Estos estafadores están contactando a los usuarios a través de la plataforma de mensajería Telegram, solicitando información personal crítica, como claves de acceso, contraseñas de pago y datos de tarjetas.

La empresa enfatizó que su equipo de soporte nunca pedirá este tipo de información sensible y subrayó que Telegram no es un canal oficial para la comunicación con los usuarios. En un comunicado, Enzona instó a sus clientes a mantener precaución y a no compartir datos personales a través de esta aplicación.

Para garantizar la seguridad de sus usuarios, Enzona recomienda utilizar únicamente los canales de comunicación oficiales para cualquier consulta o soporte técnico. La compañía ha reafirmado su compromiso con la seguridad y confianza de sus usuarios, recordando que cualquier duda debe ser dirigida exclusivamente a estos canales.

La empresa también ha pedido a los usuarios que compartan esta información con amigos y familiares para aumentar la concienciación sobre este tipo de fraudes, asegurando que todos permanezcan alertas ante posibles intentos de estafa.

(Tomado de Agenda Económica)

