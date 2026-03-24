Energías renovables: una necesidad impostergable

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El impulso de las energías renovables dejó de ser un ideal lejano para convertirse en una prioridad urgente en un escenario global atravesado por la crisis climática y la volatilidad de los precios energéticos. Hoy, gobiernos, empresas y ciudadanos enfrentan la responsabilidad de transformar la manera en que producen y consumen energía. Apostar por fuentes como la solar, la eólica o la hidroeléctrica no solo refleja un compromiso con el medio ambiente, sino también una decisión estratégica que fortalece la soberanía energética y reduce la dependencia de recursos externos.

En Cuba, adquiere un matiz aun más apremiante, debido a la alta dependencia de combustibles fósiles importados y a las limitaciones económicas que enfrentamos. Transformar la matriz energética no solo responde a una necesidad ambiental, sino también a una estrategia clave para fortalecer la soberanía nacional y garantizar un suministro más estable.

Las energías renovables ofrecen beneficios concretos y medibles. Reducen de manera significativa las emisiones contaminantes, mejoran la calidad del aire en las ciudades y disminuyen los impactos negativos sobre la salud pública. Al mismo tiempo, dinamizan la economía mediante la creación de empleos en sectores tecnológicos e industriales en crecimiento. Países que invierten en estas alternativas no solo protegen sus ecosistemas, sino que también se posicionan como líderes en innovación y competitividad.

Cuba cuenta con condiciones naturales favorables para el desarrollo de fuentes limpias, especialmente la energía solar y la eólica. La abundante radiación solar durante todo el año ofrece una oportunidad significativa para ampliar el uso de paneles solares, tanto a nivel industrial como comunitario. El aprovechamiento del viento en determinadas regiones y el uso de la biomasa, particularmente en la industria azucarera, refuerzan el potencial de diversificación energética.

Además, el desarrollo de energías limpias promueve una mayor democratización del acceso a la energía. Las comunidades pueden generar su propia electricidad a través de paneles solares o proyectos locales, lo que fortalece la autonomía y reduce las desigualdades, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Este enfoque descentralizado transforma a los ciudadanos en actores activos del cambio energético, en lugar de simples consumidores.

La educación también desempeña un papel clave: formar ciudadanos conscientes impulsa hábitos de consumo responsables y sostenibles.

El desafío no radica únicamente en sustituir una fuente de energía por otra, sino en redefinir el modelo de desarrollo. No se trata únicamente de cambiar las fuentes de generación eléctrica, sino de avanzar hacia un modelo de desarrollo más autónomo y respetuoso con el entorno. Asumir este camino con decisión permitirá no solo enfrentar las dificultades actuales, sino también sentar las bases de un futuro energético más seguro y sostenible para las próximas generaciones.

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