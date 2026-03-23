Celebran 47 años del hospital cienfueguero fundado por Fidel Castro Ruz

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Con regocijo celebraron en la ciudad cubana de Cienfuegos el aniversario 47 de la inauguración del Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando aquel 23 de marzo de 1979 le escuchamos decir: “Que este hospital sea símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros”.

Hoy, con la convicción del deber cumplido, se multiplican los servicios de salud, se forman profesionales altamente especializados con gran sensibilidad humana y se mantiene la presencia de miles de colaboradores en distintas partes del mundo, en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“Miramos hacia atrás con orgullo en lo que hemos logrado, pero también miramos hacia adelante con esperanza y determinación en los desafíos que aún nos esperan en un mundo en constante cambio; nuestra misión de brindar atención médica compasiva, innovadora y de excelencia sigue siendo el faro que guía nuestras acciones y decisiones”.

Así expresó, en las palabras centrales del acto, la doctora Ling Denisse Santeiro, directora de la institución, quien añadió que son 47 años de historia, trabajo y amor a la profesión, con pacientes atendidos y vidas salvadas que han dejado una huella en el corazón de las familias.

El miembro del Buró del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Maikel Betancourt, y el vicegobernador en el centro-sur, Rolando Rajadel, entre otros dirigentes, entregaron a un grupo de profesionales los premios a la Calidad Percibida, Gustavo Aldereguía Lima, y Honor a quien Honor Merece.

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