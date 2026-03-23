Cuba pierde a Jorge Gómez, excepcional músico y compositor

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El destacado pianista y compositor cubano Jorge Gómez, director del Grupo Moncada, falleció hoy en La Habana a los 83 años de edad, informó el Ministerio de Cultura de Cuba.

Nacido el 8 de enero de 1943, destacó en el universo artístico por una obra marcada por la profundidad conceptual y el cuidado del lenguaje musical, en tanto sus creaciones han dialogado durante décadas con la realidad del país, la poesía y las inquietudes de su tiempo, añade la publicación.

El texto resalta su trayectoria, definiéndola como “la de un creador que ha hecho del rigor y la honestidad estética una forma de permanencia”.

Fue una figura indispensable en la historia de la Nueva Trova, “movimiento del cual fue protagonista activo desde una perspectiva reflexiva y musicalmente elaborada”.

El Grupo Moncada, creado en 1972, se consolidó bajo su liderazgo como un espacio de experimentación sonora y lírica, donde confluyen la canción, el jazz, la música coral y elementos de la tradición popular en el país.

La agrupación conquistó importantes escenarios en el mundo y realizó giras por Francia, Brasil y Etiopía. Además de participar en varias ediciones del Festival de la Canción San Remo, en Italia, junto a figuras como el español Joan Manuel Serrat, la italiana Ana Oxa, y los británicos Carl Palmer y Phil Manzanera.

Muchas de sus composiciones han acompañado momentos esenciales de la vida cultural cubana y han sido interpretadas por destacados artistas, añade el texto.

Jorge Gómez fue presidente de la Feria internacional Cubadisco hasta el momento de su deceso, también ejerció como director y conductor de programas de radio y televisión sobre música cubana y latinoamericana.

Desarrolló una relevante labor pedagógica y de pensamiento musical, y organizó veladas culturales y cantatas conmemorativas como la del aniversario 20 del Asalto al Cuartel Moncada y el 50 del Movimiento de la Nueva Trova, entre otras.

Fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante cuatro Legislaturas, desde 2003 hasta 2023, y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Entre numerosos reconocimientos, ostenta la Orden Félix Varela de Primer Grado, la Orden Juan Marinello, la Réplica del Machete de Máximo Gómez y la Distinción por la Cultura Nacional.

A través de su mensaje, el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música lamentan la partida de un gran exponente y defensor de la cultura nuestra, y extienden sentidas condolencias a familiares y amigos.

La muerte del artista “deja un profundo dolor en el gremio musical que lo recordará por su compromiso y entrega a la Revolución y la cultura cubana”.

Su cadáver será velado en la Funeraria de Calzada y K, desde las 10:00 hora local de este lunes y su sepelio será a las 16:00 horas en la Necrópolis de Colón.

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