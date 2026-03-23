Bloqueo a Cuba es un crimen contra la humanidad, dice abogado chileno

En entrevista concedida a Prensa Latina, el director de Relaciones Internacionales de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) recordó que las medidas coercitivas unilaterales son consideradas como un crimen contra la humanidad.

Ello obedece, dijo, a sus efectos devastadores en los pueblos, particularmente en el ejercicio de derechos básicos como el de la vida y la alimentación.

“Hoy día estamos ante una ofensiva de Estados Unidos que, bajo la administración de Donald Trump, no solamente agredió a Venezuela, sino que impuso este bloqueo energético a Cuba que afecta a millones de hombres, mujeres, adultos mayores, niños y embarazadas, quienes sufren este crimen internacional”, expresó.

El abogado consideró que la obligación de los pueblos y de las organizaciones humanitarias es defender a Cuba.

El también integrante del Capítulo Chile de la Red de Artistas, Intelectuales y Organizaciones Sociales en Defensa de la Humanidad alertó sobre la reedición de la Doctrina Monroe, la cual pretende retrotraer a los pueblos de América a simples colonias.

Ayer fue contra Venezuela, hoy es contra Cuba y mañana será contra todo aquel que quiera defender su soberanía e independencia, advirtió.

En otra parte de su entrevista, Carlos Margotta se refirió a la necesidad de realizar una reforma profunda de la Organización de Naciones Unidas a fin de que pueda cumplir los propósitos para los cuales fue creada luego de la II Guerra Mundial.

Lamentablemente este sistema internacional ha demostrado su ineficacia, como se evidenció en Gaza, dijo.

Afirmó que en la actualidad no hay un sistema de protección internacional que realmente cumpla con su propósito de resguardar la paz, la soberanía e independencia de los pueblos.

El abogado también fue consultado sobre las candidaturas para reemplazar el próximo año al secretario general de la ONU, puestos al que aspiran varios latinoamericanos, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

Hoy día quien tenga el cargo no es lo más relevante, sino modificar el Consejo de Seguridad, toda la estructura, para que lo que allí se acuerde se pueda cumplir efectivamente, y eso no está ocurriendo hace ya muchísimos años, concluyó.