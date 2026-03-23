Brasil inaugura la COP15 con foco en biodiversidad y cooperación

El encuentro, que se extenderá hasta el 29 de marzo en esa localidad de Mato Grosso del Sur, reúne a representantes de más de 130 países y sitúa al gigante sudamericano en el centro de las discusiones internacionales sobre la conservación de la biodiversidad.

La presencia de Lula en la jornada inaugural da continuidad a la sesión especial celebrada la víspera, cuando el mandatario recibió a líderes y representantes diplomáticos con el objetivo de reforzar compromisos políticos y orientar la cooperación en materia ambiental.

El evento que comienza este lunes reúne a gobiernos, científicos, organismos internacionales y miembros de la sociedad civil para debatir soluciones destinadas a proteger las especies migratorias, sus hábitats y rutas.

Durante la cita se realizarán sesiones plenarias en las que los países definirán la agenda de trabajo, así como debates sobre gobernanza, presupuesto y planificación estratégica de la convención para el próximo trienio.

Las negociaciones se desarrollarán en comités y grupos temáticos que abordarán el estado de conservación de las especies migratorias, el impacto del cambio climático, la conectividad ecológica y los efectos de las actividades humanas.

Asimismo, se discutirán planes de acción específicos para especies marinas, aves y fauna terrestre, además de propuestas para actualizar las listas de especies protegidas por el acuerdo internacional.

El programa incluye también eventos paralelos, reuniones regionales y espacios abiertos al público que integran ciencia, cultura y educación ambiental, con actividades sobre la protección de ecosistemas y la resiliencia de biomas como el Pantanal.

La COP15 marca el inicio de un nuevo ciclo de tres años de negociaciones dentro de la convención, un tratado ambiental de Naciones Unidas vigente desde 1979 que busca garantizar la protección de las especies migratorias y sus rutas a escala global.

Este domingo Lula calificó como un honor que Brasil sea sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y destacó que el evento tiene lugar en la ciudad de Campo Grande, “puerta de entrada del Pantanal, la mayor planicie inundable tropical del mundo”.

Asimismo, el mandatario subrayó que la convención ha permitido el monitoreo de cerca de mil 200 especies, y defendió la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para su protección.