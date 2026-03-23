Misión Milagro en Uruguay: cifras a ojos vistas

Trascendió del balance anual que realiza ese colectivo de especialistas antillanos, protagonistas de una cooperación que va por 18 años.

Resulta un período que inició cuando comenzó a extenderse por Latinoamérica y el Caribe la operación Milagro, que a estas alturas tiene a millones de personas operadas en el mundo, sobre todo de cataratas y pterigion.

Fue una iniciativa de los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, que sigue devolviendo la vista a miles de uruguayos, en particular de la tercera edad, incluso centenarios, con marca de 103 de una paciente a quien manos cubanas le restituyeron calidad de vida.

El 2025 fue otro año de resultados, refirió la doctora Evelyn Almira al presentar el balance del contingente sanitario caribeño.

Fueron 37 mil consultas que abultan el listado histórico hasta más de 930 mil.

Los oftalmólogos cubanos atienden desde el Hospital de Ojos José Martí, al norte de Montevideo (de referencia nacional) y van a otras localidades en busca de pacientes con dolencias de la visión.

Son las pesquisas que realizan los sábados y el año pasado fueron más de cuatro mil para un total histórico de 219 mil 785.

Las cifras se acompañan de testimonios recabados por este corresponsal entre quienes ven la vida desde nuevos ángulos.

“El mar volvió a ser azul”, corroboraba una octogenaria, “Le vi el rostro a mis nietos”, decía otra; “mi vida cambió”, dijo una tercera a Prensa Latina.

Ida Gigiotty se operó en 2025 de los dos ojos, cegados por la catarata.

Pudiera ser la historia repetida de tantas personas en el Hospital de Ojos. Pero la de Ida sobresale, porque ella tiene 101 años y con ganas de vivir muchos más.

Es una de muchos pacientes de la doctora cubana Marisol Durán, nacida en la oriental provincia de Holguín y con doble especialidad médica: especialista en primer grado de oftalmología y de Medicina General Integral, lo que habla del nivel de los expertos de la nación caribeña destacados aquí.

La ruta profesional de la doctora Durán resulta espejo de la cooperación médica desarrollada por su país a nivel mundial, que le llevó dos veces a Venezuela (2006-2009 y 2021-2015), a la isla de Santa Lucía en el Caribe Oriental (2018-2023) y desde marzo del 2024 pasado a esta tierra sudamericana.

Con Ida pasa lo que nos sucede con muchos otros pacientes de la tercera edad. Debieron haber sido detectados y tratados con 20 años de antelación para tener una calidad de vida superior, afirma la experta.

En estos 18 años fueron más de 119 mil las operaciones quirúrgicas, una cifra de impacto en la sociedad uruguaya donde la labor de los galenos cubanos tiene alto reconocimiento.

Por ello la presencia en el balance de los máximos directivos de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (Onajpu), de un representante del Banco de Previsión Social y otro del sindicato de empleados bancarios del Uruguay.

También de la embajadora cubana, Lissett Pérez, quien destacó la cooperación médica de su país al mundo, que Estados Unidos se empeña en impedir como parte de su irracional política hacia la ínsula vecina.

“Ustedes son los verdaderos embajadores”, sentenció la diplomática.

El reconocimiento al colectivo médico cubano viene también del gobierno uruguayo.

El 2 de marzo último, durante el discurso sobre los resultados de su primer año de gobierno, ante el Parlamento en pleno, el presidente Yamandú Orsi encomió la entrega de la brigada y las “miles” de intervenciones quirúrgicas que devolvieron la visión a sus compatriotas.