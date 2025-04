Encabezó Bernie Sanders multitudinario mitin anti Trump en Los Ángeles

Compartir en

Washington. La gira del senador de Vermont, Bernie Sanders, llamada “Lucha contra la Oligarquía: Hacia dónde vamos desde aquí”, convocó ayer a más de 36 mil personas que se reunieron en el centro de Los Ángeles. Con actuaciones musicales de Joan Baez y Neil Young, quienes alentaron a la multitud a “recuperar a Estados Unidos”, y con el apoyo de la representante progresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, ambos denunciaron las políticas de la administración Trump, informó The Guardian.

En la gira, Sanders y Ocasio-Cortez están visitando ciudades de Estados Unidos para hablar sobre cómo “enfrentar a los oligarcas y los intereses corporativos que tanto poder e influencia tienen en este país”. A la cita en Denver, Colorado, acudieron más de 34 mil personas, la mayor asistencia en su carrera para el senador de 83 años.

El medio añadió que Ocasio-Cortez, de 35 años, “declaró ante la multitud que se reunió en el Parque Gloria Molina Grand, un espacio que lleva el nombre de la pionera angelina, a quien a menudo se le atribuye haber allanado el camino para las mujeres y los latinos en la política de Los Ángeles, que el poder, la codicia y la corrupción se están apoderando de nuestro país como nunca antes”.

Después Sanders subió al escenario tras el coro gospel “Raise” y en su discurso afirmó que “vivimos en un momento en el que el Partido Republicano se ha convertido, en gran medida, en un culto al individuo, obedeciendo todos los deseos de Trump”.

También denunció que la administración Trump está “planeando cómo otorgar 1.1 billones de dólares en exenciones fiscales a los ricos”.

En su cuenta de X, Sanders agradeció a “Los Ángeles por nuestra manifestación más grande hasta la fecha”. Los asistentes “salieron para decir NO al trumpismo, NO a la oligarquía, NO al autoritarismo y NO a una economía amañada”, subrayó el congresista.

El evento de esta jornada marca la sexta parada de la gira que comenzó el 20 de marzo con dos eventos en North Las Vegas, Nevada, y Tempe, Arizona.

