En línea con el SEN unidad seis de termoeléctrica de Nuevitas

La unidad seis de la Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre del municipio de Nuevitas, en la ciudad industrial de la provincia de Camagüey, sincronizó con el sistema eléctrico nacional (SEN) pasadas las 7:00 pm de este jueves, mantiene un funcionamiento estable, y se prevé que alcance 60 megavatios de generación como importante aporte al SEN, reconectado en su totalidad durante la jornada de hoy tras una caída desde este territorio hasta Pinar del Río.

Al filo de las 9:00 pm, la máquina permanecía en línea, de manera favorable, subiendo carga, luego del proceso de arranque, lento en esta oportunidad, pues no se disponía de vapor, ya que los dos bloques de la industria estaban apagados.

Ejecutada por trabajadores del turno de operaciones, la arrancada del “seis” se realizó exitosamente, a partir de una decisión de la Unión Nacional Eléctrica (UNE), de incorporarlo al SEN en medio del elevado déficit que posee el país y la tensa situación derivada de la falta de combustible para poner en marcha equipos de la generación distribuida.

El ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE 10 de Octubre, comentó vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que en días precedentes efectuaron el lavado de los Calentadores de Aire Regenerativo, se cambió una junta de lona dañada, y pusieron los quemadores limpios.

Quedan pendientes, una vez que lo indique la UNE, labores para solucionar salidero en el piso del horno de la caldera y el domo de esta, las cuales fueron pospuestas debido a la contingencia energética actual, agravada tras la salida del SEN de la CTE Antonio Guiteras.

Por su parte, el bloque número cinco de la termoeléctrica camagüeyana es objeto desde enero último de un mantenimiento parcial ampliado, previsto durante seis meses.

La Empresa Eléctrica de Camagüey aplicó los protocolos establecidos para este tipo de emergencia; en cuanto hubo posibilidad de restablecer el servicio, el miércoles, lo recibieron en un primer momento los circuitos que sirven a hospitales y al bombeo de agua.

De forma paulatina y equitativa, luego se suministró electricidad a los restantes circuitos de la provincia, hasta que la disponibilidad del sistema lo permitía, mediante las conocidas rotaciones que prosiguen durante la noche de hoy.

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, junto a ingenieros, técnicos y directivos de la Empresa Eléctrica de Camagüey, se mantuvieron al tanto y monitoreando la situación del SEN.

