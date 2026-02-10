En condiciones difíciles, mantener los servicios vitales de salud en el país (+Audio)

Compartir en

El Ministro de Salud Pública, Doctor José Ángel Portal Miranda, compareció este lunes en el espacio Haciendo Radio, de Radio Rebelde, para explicar las medidas que adopta el sector para mantener la vitalidad de sus servicios en un escenario de bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Durante poco más de media hora, el titular de Salud Pública comentó a la audiencia cuál ha sido el impacto del criminal y genocida bloqueo económico de la administración estadounidense en este sensible sector, provocando la carencia de recursos materiales, insumos, tecnologías para la atención de la salud, y restricciones económicas y comerciales que impiden el acceso a materias primas para la producción de medicamentos y obligan a la búsqueda de alternativas.

Mantener los niveles de actividad para garantizar los servicios básicos a la población priorizando la atención a las urgencias médicas, el programa materno-infantil, el programa de cáncer, entre otros, porque constituyen prioridad.

Reducir al mínimo el capital humano de las instituciones siempre garantizando la vitalidad de los servicios.

Incrementar la resolutividad de las instituciones a nivel de municipios reforzando estas unidades con el cambio de labor de profesionales de la salud hacia instituciones más cercanas a su residencia.

Mantener los niveles de actividad para garantizar los servicios básicos a la población priorizando la atención a las urgencias médicas, el programa materno-infantil, el programa de cáncer, entre otros, porque constituyen prioridad.

Reducir al mínimo el capital humano de las instituciones siempre garantizando la vitalidad de los servicios.

Incrementar la resolutividad de las instituciones a nivel de municipios reforzando estas unidades con el cambio de labor de profesionales de la salud hacia instituciones más cercanas a su residencia.

Fortalecer el programa del Médico de la Familia.

Mantener los niveles de consultas donde sea posible, con niveles de prioridad.

Disminuir los niveles de estadía en los hospitales

Optimizar el uso de los medios diagnósticos apelando a un mayor uso del método clínico, y asegurando aquellos que garantizan el programa materno infantil y el de cáncer, y otros imprescindibles.

Disminuir la actividad quirúrgica con prioridad para las urgencias y otras impostergables.

Asegurar niveles básicos de las actividades de Estomatología.

Asegurar la atención a las instituciones donde se atienden a personas vulnerables, entre ellos los hogares maternos y de ancianos.

Potenciar el mayor uso de la medicina natural y tradicional en las condiciones actuales.

Coordinar el transporte para el traslado de pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos quienes reciben los servicios de hemodiálisis.

Garantizar el servicio de Medibus siempre que sea posible.

Usar al máximo de la telemedicina para las consultas e interconsultas.

Mantener la vitalidad de las ambulancias para emergencias médicas.

Mantener todas las acciones de control epidemiológico en el país.

Mantener los servicios de investigación.

