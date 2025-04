En Cienfuegos: VIII encuentro nacional de estudiantes de Ingeniería Química

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 3 segundos

El VIII Encuentro nacional de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química tiene lugar esta vez, del 13 hasta el 18 de abril, en la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodrígrez (UCf). Concurren alumnos y profesores representantes de las seis universidades del país donde se estudia la especialidad: Matanzas, Cujae, UCLV, Camagüey, Universidad de Oriente y de la sede.

Durante la inauguración del evento tuvo lugar una conferencia magistral del Dr. Sc. Eduardo Julio López Bastidas, representante en la provincia de la Academia de Ciencias de Cuba, titulada: La ingeniería química y la economía circular, que versó sobre los retos de estos estudios para los procesos tecnológicos de producción y servicios, así como en la protección del medio ambiente.

En un aparte con 5 de Septiembre, el Dr. Sc. Ariel Gómez Sarría, decano de la facultad de Ingeniería, abundó: “Este año somos sede de la VIII edición de esta cita, un evento que se celebra cada año en el cual no solo se produce socialización de las investigaciones de los estudiantes, sus experiencias, sino que diseñamos, además, el intercambio con empresas de los diferentes polos industriales asociados a su modo de actuación profesional; así como visitas a lugares emblemáticos de la cienfuegueridad.

“Sesionan cinco talleres sobre diversas líneas de investigación, perfilados a los trabajos presentados en el currículo docente; las temáticas van desde la economía circular, medio ambiente, entre otras, y sobre todo buscamos fortalecer el vínculo universidad-empresa, con un impacto directo en la Sociedad”.

Leydi Mariam A. Hernández, estudiante cuarto año de la carrera en la Universidad de Oriente, nativa de Contramaestre en Santiago de Cuba, concurre por primera vez a Cienfuegos: “Desde el octavo grado de la Secundaria me enamoré de la Química, me encanta la carrera, no la cambiaría por otra. En la Ingeniería Química se puede apreciar la transformación de cualquier residuo, se pueden crear productos, somos creadores. Lleva retos, horas de estudios y dedicación, pero al final vale la pena estudiarla.

“Ya tengo una ubicación laboral, en un proyecto internacional que tiene que ver con el café cubano, BioCubaCafé; tiene que ver con el uso de las variedades en el país, el Arábigo y Robusta y trata de hacerlas más resistente a través de la prefermentación, toda vez que resultan menos resistente a las plagas”, dice la muchacha casi ingeniera, a quien le brillan los ojos cuando habla del futuro que le espera como Ingeniera, y quizá la esperanza para incrementar la producción de café en el país.

Camila Mosqueda Almeida, también estudiante de la Universidad de Oriente, en tercer año de la carrera, trabajará en la Refinería Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba, y espera cumplir allí sus expectativas como profesional.

Acompaña a las estudiantes el profesor Reynaldo Antonio Maestigues Palanco, máster en Ciencias, graduado hace seis años, un enamorado de la docencia: “Agradecemos la cálida acogida de la hermana Universidad de Cienfuegos, y esperamos que este sea un evento donde desarrollemos intercambios de experiencias, socialicemos y podamos hacer amistades que quedan para siempre, en lo profesional y humano”.

La UCf resulta por estos días la sede de la Química en el ámbito académico-docente-empresarial, ocasión en la que estudiantes y profesores intercambian, al tiempo que se retroalimentan para regresar a las aulas con más conocimientos y amigos nuevos.

Visitas: 1