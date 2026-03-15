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Embajador de Cuba agradece mensaje de expresidente mexicano

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El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, expresó su agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), tras un mensaje en el cual convocó a apoyar al pueblo cubano.

“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”, aseveró anoche el diplomático en X.

En la misma red social, López Obrador invitó a los mexicanos a depositar en una cuenta abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina destinados al pueblo de la nación antillana.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, afirmó.

El exdignatario recordó a “quienes piensan que se trata de un pleito ajeno”, lo que dijo “el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”.

“En consecuencia -agregó- invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”

El diario La Jornada llamó el martes a respaldar a Cuba y divulgó la mencionada cuenta bancaria dirigida a acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir productos que se enviarán a ese país, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

“Hacemos un firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano y a poner fin al unilateralismo soberbio y agresivo”, manifestaron a través de la convocatoria los más de 200 firmantes, entre ellos, la escritora Elena Poniatowska, el intelectual español Ignacio Ramonet y directivos del medio.

En el escrito titulado “El destino de Cuba no nos es ajeno”, instaron igualmente a apoyar “todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas” en el país antillano.

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Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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