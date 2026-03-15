Embajador de Cuba agradece mensaje de expresidente mexicano

“Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba. Gracias a ustedes y mucha gente en el mundo #CubaNoEstáSola”, aseveró anoche el diplomático en X.

En la misma red social, López Obrador invitó a los mexicanos a depositar en una cuenta abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina destinados al pueblo de la nación antillana.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, afirmó.

El exdignatario recordó a “quienes piensan que se trata de un pleito ajeno”, lo que dijo “el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”.

“En consecuencia -agregó- invito a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina, abierta por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”

El diario La Jornada llamó el martes a respaldar a Cuba y divulgó la mencionada cuenta bancaria dirigida a acopiar la aportación económica de quienes deseen cooperar para adquirir productos que se enviarán a ese país, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

“Hacemos un firme llamado a la solidaridad con el pueblo cubano y a poner fin al unilateralismo soberbio y agresivo”, manifestaron a través de la convocatoria los más de 200 firmantes, entre ellos, la escritora Elena Poniatowska, el intelectual español Ignacio Ramonet y directivos del medio.

En el escrito titulado “El destino de Cuba no nos es ajeno”, instaron igualmente a apoyar “todas las acciones gubernamentales o ciudadanas que se emprendan con el fin de proteger el bienestar, la integridad y la dignidad humanas” en el país antillano.