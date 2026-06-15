Unión Eléctrica pronostica afectación de 2085 MW en el horario pico de este lunes

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La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas de este lunes 15 de junio es de 995 MW, la demanda 2620 MW con 1630 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW y de 2085 MW para el horario pico.

Principales incidencias

Avería: Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 5 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 277 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda se estima una disponibilidad de 995 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 2055 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2085 MW en este horario.

Afectaciones en el día de ayer

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1882 MW a las 21:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3070 MWh, con 489 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

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