Rusia prevé enviar alimentos a Cuba a través del PMA

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Rusia tiene previsto enviar alimentos a Cuba a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, reveló hoy el viceministro de Asuntos Exteriores del país eslavo, Alexandr Alímov.

«Planeamos suministrar productos alimenticios a través del PMA», dijo este domingo el diplomático, quien también señaló que, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Rusia ayuda a modernizar el sector de producción de fertilizantes y maquinaria agrícola en la nación caribeña.

«Esperamos el lanzamiento de un proyecto conjunto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo antes posible. A pesar de que se trata del fondo infantil, el proyecto tiene como objetivo fortalecer los servicios resilientes al clima y la energía renovable. Estamos haciendo todo lo que podemos y seguiremos haciéndolo», agregó.

Según reportes de prensa, la ONU tiene en Cuba cerca de 20 mil toneladas de alimentos que podía distribuir o lo estaba haciendo con retraso debido a la falta de combustible.

En reiteradas ocasiones, Naciones Unidas ha catalogado el bloqueo petrolero de Estados Unidos como un mecanismo contrario al derecho internacional y aboga por su fin.

A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno estadounidense ha emitido numerosas sanciones contra empresas cubanas como el conglomerado Gaesa y la estatal Cuba Petróleo, así como a personas asociadas a esas y otras entidades.

El gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

Con información de Prensa Latina

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