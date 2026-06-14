Pakistán anuncia acuerdo entre Irán y Estados Unidos

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró en la madrugada de este lunes que, tras intensas negociaciones, los gobiernos de Irán y Estados Unidos han alcanzado un acuerdo de paz, declarando “el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

“La ceremonia oficial de firma tendrá lugar el viernes 19 de junio en Suiza“, detalló en X el jefe del Gobierno del país asiático, que se desempeñó como mediador en las conversaciones. Asimismo, subrayó que, con el documento a punto, “los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana”. “Estas conversaciones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, indicó.

Asimismo, expresó su agradecimiento a Washington y Teherán por su “compromiso con la búsqueda de una solución diplomática al conflicto”, así como a Catar por “su apoyo para alcanzar este acuerdo”, Arabia Saudita y Turquía por “sus inmensas contribuciones en este sentido”.

“El acuerdo con Irán ya es un hecho”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también aseguró que “el acuerdo con la República Islámica de Irán ya es un hecho“. ¡Felicidades a todos!”, escribió en Truth Social, a la vez que autorizó “plenamente la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz” y el “levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos“.

El mandatario finalizó haciendo un llamado a la comunidad internacional: “Barcos del mundo, pongan en marcha sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

(Tomado de RT en Español)

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